Paciente reportan tomógrafo malogrado en el Hospital de Emergencias Grau y Hospital San Isidro Labrador

La señora se atiende en el Hospital de Emergencias Grau desde hace más de un año | Fuente: Rotafono
Fanny Espinoza es una paciente que espera desde octubre del año pasado por una tomografía en el Hospital de Emergencias Grau de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. La señora dio a conocer a través del Rotafono de RPP que desde esa fecha está malograda la máquina que hace este examen.
La adulto de 63 años comentó que ha hecho el proceso varias veces, sacar cita y la orden, pero es en vano porque la respuesta es la misma: el tomógrafo no funciona. Por dicha razón, ella hace esta denuncia pública, ya que son repetitivos los casos de aparatos inoperativos en varios hospitales de la capital.
Fanny Espinoza contó que, al no tener soluciones, desde el hospital Grau enviaron una referencia al Hospital San Isidro Labrador Essalud, situado en el distrito limeño de Ate, para que ahí le hagan las tomografías al cerebro, cuello y columna. El problema fue que ahí están en la misma situación: el tomógrafo está malogrado.
La paciente fue referida al Hospital San Isidro Labrador, pero el tomógrafo tampoco funcionaba | Fuente: Rotafono
La ciudadana señaló que también tiene problemas en los huesos y necesita hacerse a ecografías, pero tampoco ha logrado obtenerla. Por más veces que ha ido al hospital Grau, en la madrugada, en la ventanilla final le han dicho que no hay más cupos. Por ello, exhorta a que agilicen los trámites porque hay varios pacientes en el mismo estado.
Del mismo modo, destacó que los miembros de seguridad del Hospital San Isidro Labrador dan un mal trato a los pacientes y son maleducados. "Son bastante rudos, toscos y se les tiene que estar llamando por el trato que te dan y algunos empleados también", recalcó la señora Espinoza.
"Yo no puedo estar de pie mucho tiempo para sacar una cita porque tengo muchos problemas de columna", agregó la paciente. Por tal motivo, hace esta denuncia pública, para que arreglen inmediatamente los tomógrafos en los hospitales antes mencionados y exhortó a que se haga una revisión intensa en el resto de los establecimientos de salud del país.
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