Paciente reportan tomógrafo malogrado en el Hospital de Emergencias Grau y Hospital San Isidro Labrador

Fanny Espinoza es una paciente que espera desde octubre del año pasado por una tomografía en el Hospital de Emergencias Grau de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. La señora dio a conocer a través del Rotafono de RPP que desde esa fecha está malograda la máquina que hace este examen.

La adulto de 63 años comentó que ha hecho el proceso varias veces, sacar cita y la orden, pero es en vano porque la respuesta es la misma: el tomógrafo no funciona. Por dicha razón, ella hace esta denuncia pública, ya que son repetitivos los casos de aparatos inoperativos en varios hospitales de la capital.

Fanny Espinoza contó que, al no tener soluciones, desde el hospital Grau enviaron una referencia al Hospital San Isidro Labrador Essalud, situado en el distrito limeño de Ate, para que ahí le hagan las tomografías al cerebro, cuello y columna. El problema fue que ahí están en la misma situación: el tomógrafo está malogrado.