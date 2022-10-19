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Ate: padre de familia que sufrió grave accidente en Rioja llega al Hospital de Vitarte

Rotafono de RPP | Cristian Tisnado Guadalupe, de 42 años, fue trasladado del Hospital de la ciudad de Rioja, región San Martín, luego de que sus parientes pidieran ayuda a las autoridades.
| | Laura Urbina Saldaña
Cristian Tisnado sufrió un accidente de tránsito el 24 de mayo durante el paro de agricultores de arroz.
Cristian Tisnado sufrió un accidente de tránsito el 24 de mayo durante el paro de agricultores de arroz.

Cristian Tisnado Guadalupe, de 42 años, quien necesita una urgente operación en el tórax, fue trasladado hoy de la región San Martín al Hospital de Lima Este Vitarte, en el distrito limeño de Ate, luego de que su familia pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Marisol Huamán confirmó que su sobrino fue evacuado esta tarde en una avioneta del Hospital II-1 de la ciudad de Rioja al Grupo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Callao. Luego una ambulancia gestionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) lo dirigió al Hospital de Vitarte.

La familia de Cristian Tisnado expresó su gratitud hacia las autoridades y el equipo del Rotafono de RPP por su apoyo mediático en este caso que terminó con el traslado del paciente a Lima.

"Llegó por el Grupo Ocho y salió directo en la ambulancia para el hospital de Ate. También les agradezco de corazón a todo el equipo de RPP que siempre también brindan ayuda en todo momento. Les agradezco de verdad siempre en mis oraciones están presentes. Un abrazo", manifestó. 

Cristian Tisnado sufrió un accidente de tránsito el 24 de mayo durante el paro de agricultores de arroz. El padre de familia chocó su motocicleta contra un camión varado en la carretera de la ciudad de Rioja para evitar la protesta.

En tanto, Melgar Tisnado dijo que su hermano será operado el próximo martes en Hospital de Lima Este Vitarte, luego de que el accidente de tránsito le provocara una fractura en el tórax e insuficiencia respiratoria. 

La familia también destacó la intervención del alcalde de Ate, Franco Vidal, quien realizó las gestiones para asegurar una cama en la unidad de cuidados intensivos.

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