Ate: padre pide que EsSalud desafilie a su hija para que se concrete cirugía a la columna

Desde el distrito limeño de Ate, Yuri Silvera se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud desafilie a su hija de 14 años, quien padece una escoliosis severa, a fin de que pueda ser operada de la columna en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña administrado por el Ministerio de Salud.

Yuri Silvera explicó que su hija fue afiliada de manera automática por EsSalud debido a que él su esposa cuentan con trabajo formal temporal, pero no inscribieron a su hija en el Seguro Social, debido a que la adolescente se atiende en el INSN desde abril del 2024.

El padre de familia contó que su hija ha esperado tres años por su operación, ya que en su momento faltaban materiales e insumos para la cirugía, por lo que expresó su indignación que la intervención quirúrgica, programada para el viernes pasado, se haya suspendido debido a este inconveniente administrativo que ha bloqueado su cobertura mediante el Seguro Integral de Salud.

El padre afirmó que, a pesar de haber renunciado a su empleo para forzar la desafiliación, el sistema no se actualiza, pese a los tramites realizados en Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud.

“Yo ya he renunciado al trabajo, porque justamente una de las opciones era de que yo renunciara para que le desactiven el de EsSalud. Ya he hecho todas las coordinaciones, todo lo que me han pedido y mi niña sigue afiliada”, acotó.

La familia solicita la intervención urgente del Ministerio de Salud para resolver este conflicto de seguros que agrava la salud de la adolescente, cuya columna de la menor alcanza ya un 80 % de curvatura.

“Es una niña de 14 años que está en el colegio, está postrada en cama, tiene que estar echada, un poquito parada, echada, no puede estar bien, pero aun así no me dan solución”, declaró con preocupación.