Ate: piden ayuda para buscar a niña desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

Kelly Camavilca Zevallos se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar a las autoridades que les ayuden a buscar a su sobrina Alison Carhuas Carvajal, de 9 años, quien desapareció el lunes en el río Rímac tras un accidente de tránsito en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

Según su tía, Alison Carhuas y su madre Carmen Camavilca Carvajal se desplazaban en una miniván. Ambas tomaron el vehículo en el distrito de Carhuamayo, en la región Junín, con dirección a Manchay en Ate, pero el choque con una camioneta impidió que llegaran a su hogar.

Los familiares piden que el Ministerio del Interior envíe un equipo especializado para que puedan buscar a la menor y otros pasajeros de la miniván que cayeron al río Rímac, el lunes 2 de marzo a la 1.10 p. m. en la zona de Infiernillo, en el kilómetro 97 de la Carretera Central.

La familia se encuentra desesperada, ya que Carmen Carbajal Camavilca, de 35 años, madre de la menor, fue hallada sin vida en el río, pero la pequeña Alison aún no es localizada. Ambas retornaban a Lima después de haber pasado sus vacaciones en Carhuamayo.

En el distrito de San Mateo permanecen los familiares de otros nueve pasajeros que cayeron al río tras el accidente vehicular y que aún no son localizados. Ellos indican que en la zona solo hay 8 rescatistas, número insuficiente para realizar la búsqueda.

La madre de la menor fue llevada a la morgue de Lima y será velada en su ciudad natal, Carhuamayo.