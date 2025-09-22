menu
Ate: piden ayuda para que adulta mayor sea operada y reciba marcapaso en el Hospital Almenara

Rotafono de RPP | El 15 de setiembre, la adulta mayor ingresó por emergencia del Hospital II de Ate, donde los médicos indicaron que necesitaba ser trasladada cuanto antes para que le coloquen el dispositivo electrónico.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
En el nosocomio de Ate la estabilizaron; sin embargo, indicaron que la señora necesitaba un marcapaso en el corazón.

En el nosocomio de Ate la estabilizaron; sin embargo, indicaron que la señora necesitaba un marcapaso en el corazón.

Beatriz Arroyo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades de EsSalud, a fin de que su madre Zenaida Chinchay Mendrano, de 64 años, diagnosticada con bradicardia, una condición en la que el corazón late más lento de lo normal, sea sometida a una operación y le coloquen un marcapaso en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima.  

Desde hace una semana, la mujer de 64 años ingresó por emergencia al Hospital II de EsSalud de Ate debido a la falta de aire que presentaba. En este establecimiento de salud la estabilizaron; sin embargo, los doctores indicaron que la señora necesitaba un marcapaso, dispositivo electrónico utilizado para estimular eléctricamente el corazón, y la derivaron a un hospital de mayor complejidad. 

“Mi madre está hospitalizada y requiere de una cama en el Hospital Almenara, ya estamos una semana esperando y nada (...) pido apoyo por favor ya que ustedes son un medio de comunicación muy conocido y brinda ayuda”, afirmó Beatriz. 

Sin embargo, la referencia no ha sido aceptada hasta el día de hoy por falta de camas, según contó Beatriz Arroyo, quien pide ayuda a las autoridades del Hospital Almenara para que puedan aceptar a su mamita.

La paciente sigue hospitalizada y la familia teme que con el pasar de los días, el diagnóstico de la adulta mayor empeore.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital operación Rotafono Hospital Almenara Lima
