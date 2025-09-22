Ate: piden ayuda para que adulta mayor sea operada y reciba marcapaso en el Hospital Almenara

Beatriz Arroyo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades de EsSalud, a fin de que su madre Zenaida Chinchay Mendrano, de 64 años, diagnosticada con bradicardia, una condición en la que el corazón late más lento de lo normal, sea sometida a una operación y le coloquen un marcapaso en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima.

Desde hace una semana, la mujer de 64 años ingresó por emergencia al Hospital II de EsSalud de Ate debido a la falta de aire que presentaba. En este establecimiento de salud la estabilizaron; sin embargo, los doctores indicaron que la señora necesitaba un marcapaso, dispositivo electrónico utilizado para estimular eléctricamente el corazón, y la derivaron a un hospital de mayor complejidad.



“Mi madre está hospitalizada y requiere de una cama en el Hospital Almenara, ya estamos una semana esperando y nada (...) pido apoyo por favor ya que ustedes son un medio de comunicación muy conocido y brinda ayuda”, afirmó Beatriz.

