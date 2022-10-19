Ate: practican resonancias magnéticas a niña con cáncer al cerebro tras pedido de ayuda

¡Buena noticia! Fue atendida una niña de ocho años, diagnosticada con cáncer cerebral, que esperaba desde julio pasado para que le practiquen cuatro resonancias magnéticas en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, luego de que su padre Ismael Rumiche pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Su padre Ismael Rumiche Chevarría confirmó que tras la difusión del caso de su hija Briana, personal de EsSalud dispuso que un centro de diagnóstico por imágenes privado atienda a la menor y reciba cuatro resonancias magnéticas esenciales para monitorear su estado de salud.

Ismael Rumiche agradeció que su queja haya sido escuchada por las autoridades de Salud, a fin de recibir pronta atención y añadió que estos exámenes resultan fundamentales para que los médicos especialistas puedan evaluar el progreso y la recuperación de la niña.

“Gracias a Dios, después de haber presentado la queja con ustedes, hoy se le pudo practicar sus cuatro exámenes de resonancia magnética a mi hijita, que son importantísimos para evaluar el avance y la mejora en su recuperación por el diagnóstico que ella tiene, muchas gracias”, expresó el padre de familia.

El padre de familia se encuentra aliviado y espera que los médicos del Hospital Guillermo Almenara brinden el mejor tratamiento a su pequeña Briana, quien batalla contra el cáncer hace un año.