Ate: vecinos denuncian falta de agua desde hace tres días en las asociaciones de Gloria Grande, Filadelfia y San Juan

Josselyn Carhuachin Gutiérrez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no cuentan con agua desde hace tres días en las asociaciones de Gloria Grande y San Juan en el distrito limeño de Ate.

Josselyn vive en la Asociación Filadelfia en la zona baja y cuenta que al promediar el mediodía del martes 21 de julio se les fue el agua. Ella y sus vecinos pensaron que el agua retornaría, pero esto no fue así.

“Nos están cortando todos los días ya muy seguido, los fines de semana a veces nos dejan sin agua. A partir de las 6pm nos cortan, pero ahora ya van varios días”, afirmó Josselyn.