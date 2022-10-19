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Ate: vecinos denuncian falta de agua desde hace tres días en las asociaciones de Gloria Grande, Filadelfia y San Juan

Rotafono de RPP | Los vecinos señalan que por más que reportan varios reclamos, les informan una hora próxima del retorno del servicio; sin embargo, esto no se da.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Joselyn hace un llamado a las autoridades de Sedapal debido a que indica que no es la primera vez que originan un corte.

Joselyn hace un llamado a las autoridades de Sedapal debido a que indica que no es la primera vez que originan un corte.

Josselyn Carhuachin Gutiérrez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no cuentan con agua desde hace tres días en las asociaciones de Gloria Grande y San Juan en el distrito limeño de Ate.

Josselyn vive en la Asociación Filadelfia en la zona baja y cuenta que al promediar el mediodía del martes 21 de julio se les fue el agua. Ella y sus vecinos pensaron que el agua retornaría, pero esto no fue así. 

“Nos están cortando todos los días ya muy seguido, los fines de semana a veces nos dejan sin agua. A partir de las 6pm nos cortan, pero ahora ya van varios días”, afirmó Josselyn. 

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Joselyn hace un llamado a las autoridades de Sedapal debido a que indica que no es la  primera vez que originan un corte. Asimismo, la vecina señala que por más que reportan varios reclamos, les informan una hora próxima del retorno del servicio sin embargo, esto no se da. 

El Rotafono de RPP se contactó con Sedapal para poder ayudar a los vecinos y pueda restablecerse el servicio cuanto antes. 

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