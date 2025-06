Ate: vecinos molestos por altos niveles de sonido de música y fuegos artificiales en local de eventos

Ayer fue un día atípico sobre este evento debido a que normalmente este tipo de fiestas suelen hacerse los fines de semana. Hecho que molestó más a los vecinos porque ellos no pudieron conciliar el sueño para ir a trabajar.



Según la vecina, cuando llama a los policías, ellos le dijeron que tuvieron varios reportes de quejas de otros residentes, pero que eso no dependía de ellos, sino que este local tenía autorización municipal, afirmó Karin Pizarro.



“He llamado a la policía de la comisaría de Santa Clara y me dicen que ya se habían acercado, que habían recibido varias llamadas de los vecinos con esta esta misma queja (...) Llame a serenazgo de Ate, con sede Santa Clara, y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que si desea me puedo ir a quejar en la municipalidad, que ellos no tienen fiscalizadores y que era la primera vecina que se quejaba sobre esto”, detalló Karin Pizarro.