Ate: vecinos reportan falta de alumbrado público en la Vía de Evitamiento

María Luisa Arista se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de alumbrado público en algunos postes, ubicados entre la zona conocida como el Trébol de Javier Prado y el peaje de Las Palmeras, en la Vía de Evitamiento, en el distrito limeño de Ate.

Según la vecina, desde hace más de tres meses este tramo permanece sin iluminación. María indicó que se ha comunicado con la empresa Luz del Sur para reportar el problema; sin embargo, hasta el momento no ha obtenido una solución.

“Hace mucho tiempo los postes de la Vía de Evitamiento, que alumbran la parte central con seis focos —tres para la vía norte y tres para la vía sur—, no prenden. Estos están ubicados entre el paradero del Trébol de Javier Prado y el peaje de Las Palmeras. Es peligroso porque muchos carros salen de la avenida Los Quechuas y de otras vías”, expresó.

Asimismo, María señaló que el tránsito por el puente peatonal de la zona, llamado Quechuas, se ha vuelto muy difícil debido a la falta de alumbrado público. Rotafono se comunicó con la empresa Luz del Sur para notificar el problema y solicitar una pronta solución.

Finalmente, la ciudadana pidió la intervención de las autoridades de Luz del Sur para que acudan a la zona y reparen los postes que iluminan este tramo de la Vía de Evitamiento, una vía muy transitada durante las noches, a fin de evitar accidentes.