Servicios públicos

Ate: vecinos reportan que postes de alumbrado público se encuentran encendidos hasta 18 horas

Rotafono de RPP | En el video envíado al Rotafono de RPP, se observa por lo menos cuatro postes de luz encendidos en horas de la tarde en Santa Clara.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Elizabeth Medina cuenta que el rango de horario en el que las luces están encendidas es desde las cuatro de la tarde hasta las once de la mañana.
Elizabeth Medina cuenta que el rango de horario en el que las luces están encendidas es desde las cuatro de la tarde hasta las once de la mañana.

Elizabeth Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que algunos postes de alumbrado público que pertenecen a la Asociación de Vivienda "Hijos de Apurímac", se encuentran encendidos desde hace dos meses en la zona de Santa Clara, en el distrito limeño de Ate.  

En el video enviado al Rotafono de RPP, el cual se registró el 8 octubre pasado, se observa por lo menos cuatro postes de luz encendidos en horas de la tarde en la segunda etapa de la quinta zona de la asociación. Situación que hasta ayer se mantenía, según la vecina.  

“Desde hace más de dos meses los postes de alumbrado público están encendidos desde las cuatro de la tarde hasta las once de la mañana. Me comuniqué dos veces y me dijeron que en un plazo de tres a cuatro días iban los técnicos a hacer una inspección. Eso fue en septiembre y octubre, pero nunca hubo una solución”, afirmó Elizabeth. 

Elizabeth Medina precisó que el video mostrado a Rotafono de RPP fue grabado a las cinco de la tarde, hora donde normalmente se encienden las luces a algunos postes en diferentes distritos. 

Elizabeth espera que los técnicos de la empresa Luz del Sur puedan acudir cuanto antes a la zona y reajusten el horario del encendido de algunos postes, ubicados en la asociación de vivienda “Hijos de Apurímac”.

Luz del Sur atiende queja vecinal 

El Rotafono de RPP se comunicó con la empresa Luz del Sur sobre la queja vecinal y la compañía informó que el personal técnico revisa el alumbrado público de la zona para ver si hay un algún inconveniente. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
postes de alumbrado público luz Rotafono Santa Clara Ate
