Ate: vecinos reportan que postes de alumbrado público se encuentran encendidos hasta 18 horas

Elizabeth Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que algunos postes de alumbrado público que pertenecen a la Asociación de Vivienda "Hijos de Apurímac", se encuentran encendidos desde hace dos meses en la zona de Santa Clara, en el distrito limeño de Ate.



En el video enviado al Rotafono de RPP, el cual se registró el 8 octubre pasado, se observa por lo menos cuatro postes de luz encendidos en horas de la tarde en la segunda etapa de la quinta zona de la asociación. Situación que hasta ayer se mantenía, según la vecina.



“Desde hace más de dos meses los postes de alumbrado público están encendidos desde las cuatro de la tarde hasta las once de la mañana. Me comuniqué dos veces y me dijeron que en un plazo de tres a cuatro días iban los técnicos a hacer una inspección. Eso fue en septiembre y octubre, pero nunca hubo una solución”, afirmó Elizabeth.