menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Ate: vecinos reportan semáforos malogrados desde hace dos semanas

Rotafono de RPP | Marisol indica que llamó a serenazgo de la Municipalidad de Ate, pero no han tenido una respuesta positiva al respecto.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Marisol afirma que teme que un accidente de mayor magnitud pueda suscitar en la zona debido a la alta velocidad con la que transitan los carros por la zona.

Marisol afirma que teme que un accidente de mayor magnitud pueda suscitar en la zona debido a la alta velocidad con la que transitan los carros por la zona.

Marisol Zúñiga se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación luego de que los semáforos ubicados en kilómetro 12 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate, estén malogrados desde hace dos semanas.

Marisol afirma que teme que un accidente de mayor magnitud pueda suscitar en la zona debido a la alta velocidad con la que transitan los carros y buses de transporte público, por la zona. Asimismo, las personas cruzan la calle esquivando los autos según comenta la vecina. 

“El semáforo está ubicado en el kilómetro 12 en la Carretera Central y corremos el riesgo de que suceda un accidente. Yo traté de comunicarme con la Municipalidad de Ate, no me contesta, con serenazgo, la policía de la comisaría de Santa Clara, de igual forma, no me dan una solución o una ayuda”, afirmó Marisol. 

Te recomendamos
Joven de 22 años necesita examen para diagnosticar tipo de alergia que mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Joven de 22 años necesita examen para diagnosticar tipo de alergia que mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

 Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Marisol hace un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Ate para que puedan acercarse a la zona y ayudarlos a reparar los semáforos pues indica que esa vía es altamente transitada.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Ate semáforos Municipalidad de Ate Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Molina: familia logró encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar

La Molina: familia logró encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar

 VES: madre pide que le programen operación para que le retiren placa de titanio que tiene en la cadera desde hace cinco años

VES: madre pide que le programen operación para que le retiren placa de titanio que tiene en la cadera desde hace cinco años

 Lima: ciudadana pide ayuda para que su hermano con esquizofrenia sea internado en un hospital [VIDEO]

Lima: ciudadana pide ayuda para que su hermano con esquizofrenia sea internado en un hospital [VIDEO]

 Joven necesita examen para diagnosticar alergia que la mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Joven necesita examen para diagnosticar alergia que la mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot