Ate: vecinos reportan semáforos malogrados desde hace dos semanas

Marisol Zúñiga se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación luego de que los semáforos ubicados en kilómetro 12 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate, estén malogrados desde hace dos semanas.



Marisol afirma que teme que un accidente de mayor magnitud pueda suscitar en la zona debido a la alta velocidad con la que transitan los carros y buses de transporte público, por la zona. Asimismo, las personas cruzan la calle esquivando los autos según comenta la vecina.



“El semáforo está ubicado en el kilómetro 12 en la Carretera Central y corremos el riesgo de que suceda un accidente. Yo traté de comunicarme con la Municipalidad de Ate, no me contesta, con serenazgo, la policía de la comisaría de Santa Clara, de igual forma, no me dan una solución o una ayuda”, afirmó Marisol.

