Ate Vitarte: vecinos reportan estacionamientos informales en calle y robos en casa tras retiro de rejas

Rotafono de RPP | Según una residente, desde hace tres meses la situación en las cuadras 71, 72 y 72 de la avenida Prolongación Javier Prado Este se han vuelto un caos. Denunció también la aparición de parqueadores informales.
| | Redacción
Desde hace tres meses la situación en las cuadras 71, 72 y 72 de la avenida Prolongación Javier Prado Este se han vuelto un caos según cuenta la residente.

Una vecina de la urbanización de la primera etapa de Mayorazgo, de Ate Vitarte, se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación y malestar tras los estacionamientos improvisados que se han formado, tras el retiro de las rejas que estaban en la zona. 

Desde hace tres meses la situación en las cuadras 71, 72 y 72 de la avenida Prolongación Javier Prado Este se han vuelto un caos.

“Los parqueadores están haciendo prácticamente su 'agosto' aquí, están amedrentando también a los de seguridad de la zona para que ellos no les puedea decir nada, esto sucede luego de que el alcalde Franco Vidal ha retirado las rejas del lugar”, dijo.

Según comentó, han asaltado también su vivienda y han desmantelado algunos autos de los vecinos.

Cabe resaltar que, para el mes de junio, el burgomastre Vidal se pronunció respecto al retiro de rejas e indicó que se trataba de una liberación de espacios públicos, pues afirmó que algunas rejas no tenían ingreso peatonal y algunas calles habían sido bloqueadas. 

La vecina espera que la policía y serenazgo puedan monitorear de mejor forma la zona, pues, añade, son intimidados por los parqueadores informales.

