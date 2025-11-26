Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

El señor que sufrió el infarto está internado en el Hospital II de Huamanga desde el último sábado | Fuente: Rotafono
Pedro Enrique Olano Mancilla se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su padre llamado Zacarías Olano Marquina, debido a que sufrió un paro cardiaco el último sábado y se encuentra internado en el Hospital II de Huamanga, en la región Ayacucho. Sin embargo, ahí no pueden tratarlo porque no hay los especialistas respectivos.
El ciudadano indicó que el hospital ayacuchano ha enviado la referencia correspondiente desde aquel fin de semana para que lo reciba cualquier hospital de Lima que tenga la especialidad de Cardiología. Pero, el problema ha sido que ningún establecimiento médico ha respondido positivamente.
Este es el documento de referencia enviado a distintos hospitales de Lima | Fuente: Rotafono
El adulto mayor de 82 años se encontraba de viaje de Lima a Ayacucho y antes de llegar a su destino tuvo el paro. Él estaba en un auto particular y fue auxiliado por personal del puesto de salud de Ocolla. Luego, lo trasladaron en una ambulancia hacia Huamanga; sitio donde permanece hasta la actualidad.
Los familiares de Zacarías Olano Marquina están preocupados porque han pasado cinco días y ningún hospital de Lima ha aceptado la referencia. La vida del señor está en peligro y su hijo hace este llamado de auxilio a las autoridades de salud para que cualquier hospital reciba a su padre lo antes posible.
El ciudadano comentó que el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y Hospital Edgardo Rebagliati Martins no han aceptado el traslado de su padre, a pesar de que su traslado es urgente. Por esta razón, hace este pedido público de ayuda para que agilicen los trámites y su papá sea referido lo más rápido posible.
