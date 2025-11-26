Ayacucho: adulto mayor que sufrió un infarto pide ayuda para ser trasladado a un hospital en Lima

Adulto mayor sufrió infarto en pleno viaje

El adulto mayor de 82 años se encontraba de viaje de Lima a Ayacucho y antes de llegar a su destino tuvo el paro. Él estaba en un auto particular y fue auxiliado por personal del puesto de salud de Ocolla. Luego, lo trasladaron en una ambulancia hacia Huamanga; sitio donde permanece hasta la actualidad.

Los familiares de Zacarías Olano Marquina están preocupados porque han pasado cinco días y ningún hospital de Lima ha aceptado la referencia. La vida del señor está en peligro y su hijo hace este llamado de auxilio a las autoridades de salud para que cualquier hospital reciba a su padre lo antes posible.

El ciudadano comentó que el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y Hospital Edgardo Rebagliati Martins no han aceptado el traslado de su padre, a pesar de que su traslado es urgente. Por esta razón, hace este pedido público de ayuda para que agilicen los trámites y su papá sea referido lo más rápido posible.