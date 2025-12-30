Ayacucho: agricultores piden ayuda para sofocar incendio forestal en Payahuanay

Un incendio forestal arrasa más de 300 hectáreas pastizales y plantaciones de eucalipto en el barrio de Andabamba, en el centro poblado de Payahuanay, en el distrito y provincia de Cangallo, región Ayacucho.

A través del Rotafono de RPP, el presidente del centro poblado Payahuanay, Antonio Anchayhua, contó que el incendio forestal se originó en la localidad de Huancarucma y se extendió rápidamente hacia la comunidad de Payahuanay.

El dirigente dijo que el fuego se ha vuelto incontrolable, destruyendo a su paso extensas zonas de pastizales y sembríos de maíz para la subsistencia de 150 familias. Además, se han quemado animales silvestres como venados.

Según el testimonio del señor Antonio, el desastre fue provocado por algunos agricultores que quemaron pasto seco, afectando los pastizales y el ganado de las familias rurales en Payahuanay.

Los pobladores hacen un llamado a las autoridades para que envíen agua y más brigadas de Defensa Civil para que les ayuden a sofocar el fuego.