menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Ayacucho: agricultores piden ayuda para sofocar incendio forestal en Payahuanay

Rotafono de RPP | Comuneros solicitan agua y más brigadas de auxilio para controlar el fuego que arrasa con pastizales y sembríos de maíz en el barrio de Andabamba, distrito y provincia de Cangallo.
| | Laura Urbina Saldaña
Comuneros piden ayuda porque el incendio es incontrolable.
Comuneros piden ayuda porque el incendio es incontrolable. | Fuente: Rotafono

Un incendio forestal arrasa más de 300 hectáreas pastizales y plantaciones de eucalipto en el barrio de Andabamba, en el centro poblado de Payahuanay, en el distrito y provincia de Cangallo, región Ayacucho.

A través del Rotafono de RPP, el presidente del centro poblado Payahuanay, Antonio Anchayhua, contó que el incendio forestal se originó en la localidad de Huancarucma y se extendió rápidamente hacia la comunidad de Payahuanay.

El dirigente dijo que el fuego se ha vuelto incontrolable, destruyendo a su paso extensas zonas de pastizales y sembríos de maíz para la subsistencia de 150 familias. Además, se han quemado animales silvestres como venados.

Según el testimonio del señor Antonio, el desastre fue provocado por algunos agricultores que quemaron pasto seco, afectando los pastizales y el ganado de las familias rurales en Payahuanay.

Los pobladores hacen un llamado a las autoridades para que envíen agua y más brigadas de Defensa Civil para que les ayuden a sofocar el fuego.

Un incendio forestal arrasa con 300 hectáreas pastizales y plantaciones de eucalipto en el barrio de Andabamba.
Un incendio forestal arrasa con 300 hectáreas pastizales y plantaciones de eucalipto en el barrio de Andabamba. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Incendio forestal de Ayacucho Rotafono Ayacucho Agricultores de Payahuanay Emergencia
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chiclayo: familia pide ayuda para trasladar a paciente con mal en el corazón

Chiclayo: familia pide ayuda para trasladar a paciente con mal en el corazón

 San Borja: familia busca a adulto mayor que desapareció tras salir de una casa de reposo

San Borja: familia busca a adulto mayor que desapareció tras salir de una casa de reposo

 La Victoria: reportan tomógrafo malogrado en el hospital Almenara desde hace 10 días

La Victoria: reportan tomógrafo malogrado en el hospital Almenara desde hace 10 días

 Villa El Salvador: reportan desabastecimiento de insulina en el Hospital Uldarico Rocca Fernández

Villa El Salvador: reportan desabastecimiento de insulina en el Hospital Uldarico Rocca Fernández
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot