Ayacucho: colegio Basilio Auqui fue declarado en emergencia hace siete años tras huaicos y padres piden su reconstrucción [VIDEO]

Colegio en mal estado desde hace siete años

Los padres de familia hicieron los documentos respectivos y los presentaron a la municipalidad correspondiente; así como, a las autoridades regionales y ministros, para que sepan del mal estado del colegio y comiencen un reconstrucción lo antes posible. Los estudiantes no tienen un lugar fijo o seguro para continuar sus clases.

El vicepresidente de la Apafa relató que hace tres años se hizo el expediente y el alcalde sigue haciendo los estudios, pero no hay ningún avance al respecto. Asimismo, dio a conocer que los padres adquirieron un terreno, el cual está disponible para la construcción de una nueva estructura del colegio, pero no pueden iniciar nada por la falta de trámites burocráticos.

"A la fecha el gobierno nacional no nos atiende. Más que nada para que ejecute este obra, pues es muy necesario. El colegio Basilio Auqui es de jornada escolar completa que cuenta con más de 150 alumnados", sostuvo el señor Quispe. En ese sentido, reveló que solicitaron aulas prefabricadas como reemplazo, pero solo les dieron domos.