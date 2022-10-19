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Ayacucho: colegio Basilio Auqui fue declarado en emergencia hace siete años tras huaicos y padres piden su reconstrucción [VIDEO]

Rotafono de RPP | Este colegio de Ayacucho está en mal estado desde hace siete años y los padres de familia piden aulas prefabricadas para que sus hijos estudien y se construya un nuevo local.
| | Victor Pacheco
Los padres de familia hicieron un plantón para exigir a las autoridades un apoyo
Los padres de familia hicieron un plantón para exigir a las autoridades un apoyo | Fuente: Rotafono

Javier Quispe de la Cruz es el vicepresidente del Consejo Directivo de la Apafa del colegio Basilio Auqui, ubicado en el distrito de Huancapi, provincia de Fajardo, región de Ayacucho. Él se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir públicamente que se reconstruya esta casa de estudios, declarado en emergencia desde hace siete años atrás.

Las fuertes lluvias registradas todos los años desencadenaron deslizamientos de tierra o huaicos que causaron destrozos en este colegio ayacuchano, el cual no se puede entrar, pues está cerrado o clausurado desde hace varios años y por más que han solicitado acciones a las autoridades correspondientes la situación sigue igual.

Las aulas están en un terrible estado y nadie puede entrar al colegio Basilio Auqui
Las aulas están en un terrible estado y nadie puede entrar al colegio Basilio Auqui | Fuente: Rotafono

Colegio en mal estado desde hace siete años

Los padres de familia hicieron los documentos respectivos y los presentaron a la municipalidad correspondiente; así como, a las autoridades regionales y ministros, para que sepan del mal estado del colegio y comiencen un reconstrucción lo antes posible. Los estudiantes no tienen un lugar fijo o seguro para continuar sus clases.

El vicepresidente de la Apafa relató que hace tres años se hizo el expediente y el alcalde sigue haciendo los estudios, pero no hay ningún avance al respecto. Asimismo, dio a conocer que los padres adquirieron un terreno, el cual está disponible para la construcción de una nueva estructura del colegio, pero no pueden iniciar nada por la falta de trámites burocráticos.

"A la fecha el gobierno nacional no nos atiende. Más que nada para que ejecute este obra, pues es muy necesario. El colegio Basilio Auqui es de jornada escolar completa que cuenta con más de 150 alumnados", sostuvo el señor Quispe. En ese sentido, reveló que solicitaron aulas prefabricadas como reemplazo, pero solo les dieron domos.

Los padres piden apoyo del Estado y del Gobierno Regional de Ayacucho
Los padres piden apoyo del Estado y del Gobierno Regional de Ayacucho | Fuente: Rotafono

Padres piden aulas prefabricadas 

Sin embargo, estos domos no sirven para las clases escolares, ya que se concentra altas temperaturas y genera mucho calor. Además, son pequeños y los estudiantes no están nada cómodos; tampoco, sirven en temporada de lluvias. Por eso, exigen que el Estado les de por lo menos esas aulas prefabricadas.

Actualmente, los padres de familia han pedido ayuda a un colegio de la zona para que les de facilidades y los menores puedan estudiar ahí. "La verdad es la preocupación, ¿no? Y a veces los estudiantes corren riesgo en estas circunstancias porque hoy en día estamos temporada de lluvia y aparte que no cuenta con un local adecuado", manifestó el ciudadano.

Por último, el padre exhortó a que el Gobierno Regional cumpla la promesa de entregar las aulas prefabricadas mientras se construye las aulas del colegio Basilio, ya que no cuentan con un local y los estudiantes no tienen un lugar donde comenzar sus clases escolares.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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