Ayacucho: familiares piden traslado a Lima para mujer de 66 años que sufrió aneurisma

Luzmila Quispe Peña se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su suegra Maurina Reynaga, quien se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho y necesita ser trasladada de urgencia a un hospital de mayor complejidad en Lima.

El día 27 de junio la mujer de 66 años sufrió un desmayo y sus familiares la trasladaron de emergencia al Hospital Regional donde le indicaron que necesitaban operarla de urgencia pero en un hospital de mayor complejidad. Cabe resaltar que, según Luzmila, la referencia ha sido enviada al Hospital Loayza pero esperan que cualquier otro hospital con la maquinaria pueda operar a su suegra.

“Ha pasado varios días que no le han podido enviar a Lima porque no había cama, desde ayer está con respirador mecánico, no pudieron operarla porque no hay equipos para que la puedan operar”, aseveró Luzmila.