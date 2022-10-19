Ayacucho: mecánico quemado necesita ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza en Lima

Jaime Pérez Quispe, de 32 años, quien sufrió quemaduras de tercer grado tras la explosión de combustible, necesita ser trasladado con urgencia de la región Ayacucho al Hospital Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, en Lima, para un tratamiento especializado.

A través del Rotafono de RPP, Leonela Cervantes informó que su esposo se quemó el 27 de mayo pasado, cuando reparaba un vehículo en su taller de mecánica, en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.

Mientras intentaba proteger su hogar de las llamas, el hombre quedó atrapado por un portón y la gasolina cubrió su cuerpo, provocándole quemaduras críticas de pies a cabeza.

Tras lo sucedido fue derivado al Hospital Regional de Ayacucho, donde han solicitado la referencia al establecimiento de salud de Lima, pero hace 28 días esperan por una cama UCI.

Jaime Pérez Quispe y Leonela Cervantes tiene dos hijas de tres y siete años. La madre de familia pide ayuda al Ministerio de Salud para que trasladen a su esposo al Hospital Arzobispo Loayza para que pueda acceder a la Unidad de Cuidados Intensivos y al banco de tejidos y cirugías plásticas.

“Mi esposo necesita urgente traslado para el hospital Loayza porque ellos son los únicos que tienen las especialidades que necesita mi esposo. Pido por favor que me apoyen. Tenemos dos hijas chiquititas, una de tres y una de siete años”, solicitó.