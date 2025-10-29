Ayacucho: piden ayuda para trasladar a hombre que le cayó una pared cuando celebraba su cumpleaños

El pasado miércoles 22 de octubre lo que sería una celebración de cumpleaños número 46 de Edwin Reginaldo, terminó siendo una tragedia.
Elverilda Yovana Fernández se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su familiar Edwin Reginaldo Huaman quien se encuentra internado en el Hospital Regional de Ayacucho con diversas fracturas y necesita ser trasladado cuanto antes a un hospital de mayor complejidad.
El pasado miércoles 22 de octubre, lo que sería una celebración de cumpleaños número 46 de Edwin Reginaldo terminó siendo una tragedia. Una pared de adobe le cayó a él y a seis personas más, de las cuáles dos de ellas fallecieron.
“Estaban celebrando el cumpleaños de Edwin, la pared se le vino encima (...) Edwin necesita ayuda, necesita ser trasladado a Lima porque tiene rota la cadera", afirmó Elverilda.
Cabe resaltar que los hijos menores de Edwin también fueron víctimas del accidente pero la hija de mayor del herido, será trasladada a Lima mientras que su hijo menor viene recuperándose en el Hospital Regional de Ayacucho.
Edwin tiene fractura en el sacro, la cual es una rotura del hueso triangular en la base de la columna vertebral y también tiene fractura de la sínfisis del pubis, una articulación cartilaginosa que une los dos huesos púbicos en la línea media del cuerpo, ubicada delante de la vejiga urinaria.
Los especialistas consideraron enviar una referencia a un hospital de mayor complejidad porque el hombre de 46 años necesita ser atendido con la especialidad de traumatología.
