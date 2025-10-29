Ayacucho: piden ayuda para trasladar a hombre que le cayó una pared cuando celebraba su cumpleaños

Elverilda Yovana Fernández se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su familiar Edwin Reginaldo Huaman quien se encuentra internado en el Hospital Regional de Ayacucho con diversas fracturas y necesita ser trasladado cuanto antes a un hospital de mayor complejidad.



El pasado miércoles 22 de octubre, lo que sería una celebración de cumpleaños número 46 de Edwin Reginaldo terminó siendo una tragedia. Una pared de adobe le cayó a él y a seis personas más, de las cuáles dos de ellas fallecieron.



“Estaban celebrando el cumpleaños de Edwin, la pared se le vino encima (...) Edwin necesita ayuda, necesita ser trasladado a Lima porque tiene rota la cadera", afirmó Elverilda.



Cabe resaltar que los hijos menores de Edwin también fueron víctimas del accidente pero la hija de mayor del herido, será trasladada a Lima mientras que su hijo menor viene recuperándose en el Hospital Regional de Ayacucho.

