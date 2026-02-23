Ayacucho: piden ayuda para trasladar a Lima a niña con tumor en el riñón

Desde la región Ayacucho, Jossy Cuba Alarcón se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, acepte la solicitud de referencia para atender a su hija de dos años, quien ha sido diagnosticada con un tumor en el riñón derecho.

La madre de familia requiere que las autoridades del Ministerio de Salud atienda su clamor para que especialistas puedan evaluar a su pequeña, quien necesita una urgente operación y tratamiento.

“Por favor, ayúdenme, soy de Ayacucho, mi hijita se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho le diagnosticaron tumor de Wilms y eso tiene que ser tratado en Lima porque que no hay especialista aquí”, expresó.

La pequeña Gabriela se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho hace casi dos semanas, a la espera de que el establecimiento de salud de Lima emita una respuesta. Por ahora le han dicho que debe esperar porque no hay camas disponibles.

“Ahora solo le dan calmante para el dolor, los médicos me dicen que ya hicieron la referencia a Lima para el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y que solo están esperando que el instituto responda”, dijo.