Ayacucho: piden ayuda para trasladar a Lima a niña con tumor en el riñón

Rotafono de RPP | Menor de dos años necesita ser referida del Hospital Regional de Ayacucho al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, para una operación.
| | Laura Urbina Saldaña
La pequeña Gabriela se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho hace casi dos semanas a la espera de una respuesta.

La pequeña Gabriela se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho hace casi dos semanas a la espera de una respuesta. | Fuente: Difusión

Desde la región Ayacucho, Jossy Cuba Alarcón se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, acepte la solicitud de referencia para atender a su hija de dos años, quien ha sido diagnosticada con un tumor en el riñón derecho.  

La madre de familia requiere que las autoridades del Ministerio de Salud atienda su clamor para que especialistas puedan evaluar a su pequeña, quien necesita una urgente operación y tratamiento.  

“Por favor, ayúdenme, soy de Ayacucho, mi hijita se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho le diagnosticaron tumor de Wilms y eso tiene que ser tratado en Lima porque que no hay especialista aquí”, expresó.

La pequeña Gabriela se encuentra internada en el Hospital Regional de Ayacucho hace casi dos semanas, a la espera de que el establecimiento de salud de Lima emita una respuesta. Por ahora le han dicho que debe esperar porque no hay camas disponibles.

“Ahora solo le dan calmante para el dolor, los médicos me dicen que ya hicieron la referencia a Lima para el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña  y que solo están esperando que el instituto responda”, dijo.

Piura: buscan cita en oncología para descartar cáncer de padre de familia en el Hospital de Lambayeque

 Familia pide ayuda para realizar exámenes a adulto mayor que necesita operación en el Hospital Rebagliati

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Niña con tumor en el riñón Piden traslado a INSN Breña Rotafono Hospital Regional de Ayacucho Ministerio de Salud
Piura: buscan cita en oncología para descartar cáncer de padre de familia en el Hospital de Lambayeque

 Familia pide ayuda para realizar exámenes a adulto mayor que necesita operación en el Hospital Rebagliati

 Piden ayuda para que adulta mayor con catarata complicada y glaucoma pueda realizarse examen

 Áncash: pobladores piden a autoridades despejar carretera tras deslizamiento de rocas y tierra por fuertes lluvias

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

