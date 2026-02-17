Bebé con cardiopatía es trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

El menor fue sometido a un examen para evaluar el funcionamiento del corazón. | Fuente: Rotafono
Un bebé de 40 días de nacido de la ciudad Subtanjalla, en la región Ica, diagnosticado con cardiopatía congénita fue trasladado en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima, luego de que su padre José Tipiana pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.
El menor fue inicialmente atendido en el Hospital de Villa El Salvador y debido a la complejidad de su diagnóstico, sus familiares solicitaron su referencia al INSN San Borja.
José Tipiana confirmó que su hijo fue admitido en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y agradeció que su clamor de ayuda fuera escuchado a través del Rotafono de RPP.
“Para comunicarles que gracias a Dios ya mi hijo ha sido trasladado al Instituto Nacional de San Borja. Ahorita ya está recibiendo las atenciones debidas en dicho centro de salud. Espero que haya una pronta recuperación, que haya una mejoría para mi hijo y en realidad agradecer a nuevamente al Rotafono de RPP que desde un inicio me apoyó en todo esto para que mi hijo pueda ser recibido”, expresó con alivio.
El INSN San Borja informó que el menor fue sometido a un examen para evaluar el funcionamiento del corazón. El estudio se realizó con el tomógrafo de última generación con Inteligencia Artificial, permitiendo obtener imágenes de alta precisión para determinar el tratamiento más adecuado.
Tras la evaluación de los resultados, los especialistas dispusieron la hospitalización inmediata del bebé en el INSN San Borja. Actualmente, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico, donde se encuentra en monitoreo permanente por el equipo médico especializado.
La atención médica del paciente será cubierta a través del mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), garantizando el acceso a los servicios de alta complejidad que requiere su condición.
