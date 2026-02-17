Bebé con cardiopatía es trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

Un bebé de 40 días de nacido de la ciudad Subtanjalla, en la región Ica, diagnosticado con cardiopatía congénita fue trasladado en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima, luego de que su padre José Tipiana pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

El menor fue inicialmente atendido en el Hospital de Villa El Salvador y debido a la complejidad de su diagnóstico, sus familiares solicitaron su referencia al INSN San Borja.

José Tipiana confirmó que su hijo fue admitido en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y agradeció que su clamor de ayuda fuera escuchado a través del Rotafono de RPP.

“Para comunicarles que gracias a Dios ya mi hijo ha sido trasladado al Instituto Nacional de San Borja. Ahorita ya está recibiendo las atenciones debidas en dicho centro de salud. Espero que haya una pronta recuperación, que haya una mejoría para mi hijo y en realidad agradecer a nuevamente al Rotafono de RPP que desde un inicio me apoyó en todo esto para que mi hijo pueda ser recibido”, expresó con alivio.