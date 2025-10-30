Bebé con neumonía logró ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña

El pasado 29 de octubre, al promediar las 11 de la noche, el bebé de seis meses llegó hasta las instalaciones del INSN de Breña.
Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó con el Rotafono de RPP para comunicar que su menor hijo de seis meses fue trasladado desde el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña.
El pasado 29 de octubre, al promediar las 11 de la noche, el bebé de seis meses llegó hasta las instalaciones del INSN de Breña y durante la madrugada fue internado en el Área de Cuidados Intensivos.
“Agradecer al Rotafono por lo que ha hecho, por la atención y rápido que se han movido. Gracias a Dios Enzo ya está en UCI con las máquinas necesarias si en caso pasara algo. De todo corazón, gracias”, afirmó Yahaira.
Personal de Susalud y el Ministerio de Salud (Minsa) hicieron posible la gestión del traslado del bebé pues los padres recibieron la comunicación inmediata en cuanto el caso salió publicado a través de Rotafono.
Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó días atrás con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para que su bebé de seis meses sea trasladado cuanto antes al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña debido a que presentaba una neumonía grave.
El menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña el sábado 18 de octubre y estuvo internado hasta el viernes 24. Entonces le dieron el alta médica y le indicaron que debía seguir su tratamiento en casa.
Sin embargo, días después la salud del menor volvió a complicarse en casa, pues no paraba de toser y había episodios donde la piel del menor se tornaba morada.
La madre lo llevó de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, donde le indicaron que el menor debía ser trasladado cuanto antes al INSN de Breña.
