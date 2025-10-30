menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Bebé con neumonía logró ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña

Rotafono de RPP | El bebé permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado 29 de octubre, al promediar las 11 de la noche, el bebé de seis meses llegó hasta las instalaciones del INSN de Breña.

El pasado 29 de octubre, al promediar las 11 de la noche, el bebé de seis meses llegó hasta las instalaciones del INSN de Breña.

Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó con el Rotafono de RPP para comunicar que su menor hijo de seis meses fue trasladado desde el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. 

El pasado 29 de octubre, al promediar las 11 de la noche, el bebé de seis meses llegó hasta las instalaciones del INSN de Breña y durante la madrugada fue internado en el Área de Cuidados Intensivos.

“Agradecer al Rotafono por lo que ha hecho, por la atención y rápido que se han movido. Gracias a Dios Enzo ya está en UCI con las máquinas necesarias si en caso pasara algo. De todo corazón, gracias”, afirmó Yahaira.

Personal de Susalud y el Ministerio de Salud (Minsa) hicieron posible la gestión del traslado del bebé pues los padres recibieron la comunicación inmediata en cuanto el caso salió publicado a través de Rotafono.

Te recomendamos
Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

 San Juan de Lurigancho: familiares buscan a menor de 15 años que desapareció tras salir de su vivienda

San Juan de Lurigancho: familiares buscan a menor de 15 años que desapareció tras salir de su vivienda

¿Por qué era importante atender al bebé de seis meses?

Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó días atrás con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para que su bebé de seis meses sea trasladado cuanto antes al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña debido a que presentaba una neumonía grave.

El menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña el sábado 18 de octubre y estuvo internado hasta el viernes 24. Entonces le dieron el alta médica y le indicaron que debía seguir su tratamiento en casa.

Sin embargo, días después la salud del menor volvió a complicarse en casa, pues no paraba de toser y había episodios donde la piel del menor se tornaba morada. 

La madre lo llevó de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, donde le indicaron que el menor debía ser trasladado cuanto antes al INSN de Breña.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
neumonía referencia bebé Rotafono Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: familiares buscan a menor de 15 años que desapareció tras salir de su vivienda

San Juan de Lurigancho: familiares buscan a menor de 15 años que desapareció tras salir de su vivienda

 Mujer con cáncer a la sangre recibe plaquetas para seguir su tratamiento en el INEN

Mujer con cáncer a la sangre recibe plaquetas para seguir su tratamiento en el INEN

 Ayacucho: piden ayuda para trasladar a hombre que le cayó una pared cuando celebraba su cumpleaños

Ayacucho: piden ayuda para trasladar a hombre que le cayó una pared cuando celebraba su cumpleaños

 Madre de familia pide ayuda para que su bebé de seis meses con neumonía sea trasladado al INSN de Breña

Madre de familia pide ayuda para que su bebé de seis meses con neumonía sea trasladado al INSN de Breña
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot