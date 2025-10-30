Bebé con neumonía logró ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña

¿Por qué era importante atender al bebé de seis meses?



Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó días atrás con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para que su bebé de seis meses sea trasladado cuanto antes al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña debido a que presentaba una neumonía grave.

El menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña el sábado 18 de octubre y estuvo internado hasta el viernes 24. Entonces le dieron el alta médica y le indicaron que debía seguir su tratamiento en casa.



Sin embargo, días después la salud del menor volvió a complicarse en casa, pues no paraba de toser y había episodios donde la piel del menor se tornaba morada.

La madre lo llevó de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, donde le indicaron que el menor debía ser trasladado cuanto antes al INSN de Breña.