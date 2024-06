Breña: ancianas reportan excesivo cobro de hasta 1 900 soles en su recibo de agua

Las señoras reclamaron y se les brindó la orientación necesaria. El personal llegó a la casa y realizaron una inspección. Para el mes de marzo se facturó con un monto que superaba los 1 mil soles, pero en el mismo recibo indicaron que le realizaron un descuento por facturación atípica, de las cuáles terminaron pagando solo 28 soles.



Personal de Sedapal acudió a la casa para realizar diversas inspecciones, pero según un documento, una de las visitas programadas para el pasado 16 de febrero no se concretó por factores atribuibles al titular.



Al momento de pagar los siguientes recibos, el monto de febrero se quedó como pendiente y las adultas mayores no están dispuestas a pagar ese recibo porque es un consumo que no reconocen.



Con el pasar de los días, la empresa cortó el servicio y las adultas mayores y las sobrinas que viven en la casa, se han visto en la obligación de comprar agua o pedir regalado este recurso.