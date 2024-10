Buena noticia: dan cita a menor diagnosticado con un tumor tras pedido de ayuda

Un menor de 14 años diagnosticado con un tumor en el dorso podrá atenderse en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en la provincia constitucional del Callao, luego de que su madre pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras darse a conocer el caso, Janeth Ñiquen dijo que EsSalud le ha dado una solución y ha programado una cita para el 14 de diciembre. Sin embargo, se realizan las gestiones para que se adelante la fecha de la consulta, puesto que el tumor sigue creciendo.

“En el Hospital Sabogal me han podido dar una solución porque estaba desesperada y preocupada, ya que el hemangioma de mi hijo sigue creciendo. Ya me han dado una cita, pero hay la posibilidad de que la puedan adelantar, ojalá se pueda”, comentó.

La señora Janeth Ñiquen agradeció al Rotafono por haber visibilizado la falta de atención de su hijo, quien necesita una urgente operación. Ella contó que todos los días llamaba a EsSalud, pero le indicaban que no tenían citas disponibles.

“Estoy agradecida con el Rotafono de RPP. Gracias, si no fuera por ustedes, no me hubieran dado la cita y hubieran seguido postergando la atención de mi hijo”, expresó la madre.

Janeth Ñiquen dijo que desde septiembre buscaba que el Hospital Sabogal de EsSalud acepte una referencia del Hospital Marino Molina, de Comas, para una consulta a fin de que un cirujano lo pueda evaluar y programar una operación para extirpar el tumor del tamaño de un limón.

La señora Janeth pidió la pronta atención de su hijo, ya que una operación en una clínica puede costar más de 2 mil soles, dinero con el que no cuenta.