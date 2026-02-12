Buena noticia: entregan insulina a paciente diabética tras pedido de ayuda

La paciente Rosalina Rojas Castro, de 40 años, recibió sus medicamentos para continuar con su tratamiento contra la diabetes en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras el clamor de apoyo, personal del Hospital Alberto Sabogal se comunicó con la paciente para que recoja los medicamentos, después de que el caso se hiciera público en RPP.

Su esposo Miguel Sánchez agradeció que su pedido de ayuda fuera escuchado por los funcionarios de EsSalud, quienes le dieron una solución a su reclamo.

“He recibido las medicinas de mi esposa. Muchísimas gracias por la gestión, quedamos muy agradecidos con RPP”, expresó Miguel.

Hace unos días, Miguel Sánchez se comunicó con el Rotafono para reportar que hace tres meses que el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud no le suministraba el medicamento a su esposa, situación que le preocupaba porque tenía que comprarlo en farmacias privadas, afectando la economía de su hogar.