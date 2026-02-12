menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Buena noticia: entregan insulina a paciente diabética tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Mujer de 40 años que se atiende en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, recibió su medicamento tras la difusión del caso.
| | Laura Urbina Saldaña

"He recibido las medicinas de mi esposa", agradeció el ciudadano.

La paciente Rosalina Rojas Castro, de 40 años, recibió sus medicamentos para continuar con su tratamiento contra la diabetes en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras el clamor de apoyo, personal del Hospital Alberto Sabogal se comunicó con la paciente para que recoja los medicamentos, después de que el caso se hiciera público en RPP.

Su esposo Miguel Sánchez agradeció que su pedido de ayuda fuera escuchado por los funcionarios de EsSalud, quienes le dieron una solución a su reclamo.

“He recibido las medicinas de mi esposa. Muchísimas gracias por la gestión, quedamos muy agradecidos con RPP”, expresó Miguel.  

Hace unos días, Miguel Sánchez se comunicó con el Rotafono para reportar que hace tres meses que el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud no le suministraba el medicamento a su esposa, situación que le preocupaba porque tenía que comprarlo en farmacias privadas, afectando la economía de su hogar.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente diabética Entregan insulina Rotafono Hospital Alberto Sabogal EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Piden ayuda para que adulta mayor de 80 años pueda ser operada en el Hospital Nacional Dos de Mayo

Piden ayuda para que adulta mayor de 80 años pueda ser operada en el Hospital Nacional Dos de Mayo

 Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

 Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia

Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot