Buena noticia: Hospital Edgardo Rebagliati entrega hormonas de crecimiento a menores

María Luz Yauri Rimachi confirmó al Rotafono de RPP que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, entregó las hormonas de crecimiento que necesitaba con urgencia su hijo de 11 años.

Tras la difusión de su queja, EsSalud habilitó la entrega de las ampollas para que el menor siga con su tratamiento, el cual se había interrumpido hace un mes debido a la escasez del medicamento.

La señora María Luz expresó su agradecimiento, ya que EsSalud dio una pronta solución a favor de su hijo.

“Acabo de recibir la hormona de crecimiento. Agradezco la decisión de entregar el medicamento, ahora mi hijo tiene las ampollas para continuar con el tratamiento”, dijo aliviada.