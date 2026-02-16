Buena noticia: Hospital Edgardo Rebagliati entrega hormonas de crecimiento a menores

La señora María Luz Yauri expresó su agradecimiento a RPP tras recibir una pronta solución a favor de su hijo.
María Luz Yauri Rimachi confirmó al Rotafono de RPP que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, entregó las hormonas de crecimiento que necesitaba con urgencia su hijo de 11 años.
Tras la difusión de su queja, EsSalud habilitó la entrega de las ampollas para que el menor siga con su tratamiento, el cual se había interrumpido hace un mes debido a la escasez del medicamento.
La señora María Luz expresó su agradecimiento, ya que EsSalud dio una pronta solución a favor de su hijo.
“Acabo de recibir la hormona de crecimiento. Agradezco la decisión de entregar el medicamento, ahora mi hijo tiene las ampollas para continuar con el tratamiento”, dijo aliviada.
Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud dispuso la entrega de la hormona del crecimiento. | Fuente: Rotafono
La señora María Luisa Choquehuanca Mendoza manifestó su gratitud, luego de que se concretara la entrega de las hormonas de crecimiento que requiere su hija de nueve años, diagnosticada con el síndrome de Turner.
“Muchas gracias, señores de RPP, por atender mi pedido, mi reclamo. EsSalud ya dispuso que podamos acceder a las hormonas de crecimiento en esta tarde. Ya tengo el medicamento que mi menor hija usa. Muchas gracias por su ayuda”, expresó con alegría.
La señora María Luisa informó que su pequeña no recibía la hormona desde el 6 de enero, por lo que hizo un llamado de ayuda a los funcionarios de EsSalud.
