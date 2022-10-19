menu
Buena noticia: paciente con cáncer a la piel accederá a tomografía para tratar su enfermedad

Rotafono de RPP | El Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud atenderá al adulto mayor de 87 años, su familia agradece que su pedido haya sido escuchado a través de RPP.
| | Laura Urbina Saldaña
EsSalud incluyó al paciente en la lista de los pacientes con melanoma y sarcoma que necesitan urgente atención.

EsSalud incluyó al paciente en la lista de los pacientes con melanoma y sarcoma que necesitan urgente atención. | Fuente: Rotafono

Francisco Roncalla, de 87 años, consiguió que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, le brinde una cita para que le practiquen una tomografía que dará paso a su tratamiento contra el cáncer a la piel, tras el pedido de ayuda que hiciera su hija Marisol Roncalla a través del Rotafono de RPP.

Hace unos días, Marisol Roncalla se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su padre no ha podido empezar su tratamiento porque le falta la prueba PET scan (Tomografía por Emisión de Positrones), un examen diagnóstico por imagen nuclear para ver cómo funcionan los tejidos y órganos.

Tras su solicitud de ayuda, personal de Medicina Nuclear le llamó para mencionar que han incluido a su padre en la lista de los pacientes con melanoma y sarcoma que necesitan una urgente atención.

Marisol Roncalla expresó su gratitud al personal de EsSalud y al Rotafono, luego de que confirmara que su padre recibirá finalmente un examen de PET-scan prioritario para su salud.

“Gracias al Rotafono que ayuda a la comunidad e intercede para que se pueda agilizar la atención. Los exámenes de PETscan son muy importantes para el diagnóstico y prevención de los de los pacientes con cáncer de melanoma. Un fuerte abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias, Rotafono”, expresó.

Gracias a la difusión del caso, Marisol Roncalla, indicó que el departamento de Medicina Nuclear agilizó el procedimiento para asegurar la disponibilidad de los radiofármacos necesarios para el diagnóstico.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

