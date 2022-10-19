¡Buena noticia! Paciente con cáncer de próstata recibió quimioterapia tras acceder a ampollas

Walter Galindo Bellido, de 59 años, un paciente con cáncer de próstata, recibió las ampollas Docetaxel durante su quimioterapia ambulatoria en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María, luego de que su esposa pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Desde el distrito limeño de Comas, la señora Blanca Parra confirmó que el medicamento fue proporcionado el lunes 16 de marzo, después de que el caso de su esposo se hiciera público y pidiera ayuda a las autoridades de EsSalud.

Tras su solicitud de ayuda, personal del Hospital Edgardo Rebagliati se comunicó con la señora Juana para indicarle que le iban a suministrar las ampollas a su esposo para que continúe con su tratamiento, el cual se había suspendido por falta de los medicamentos.

Blanca Parra agradeció de que su clamor haya sido escuchado por los funcionarios del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.

“Agradezco al Rotafono de RPP en realidad porque ha sido el medio en el que yo he podido encontrar eco a mi pedido de auxilio. En nombre de mi esposo y en nombre de todos los pacientes, muchas gracias. El Rotafono, una vez más, es un medio que realmente sí ayuda, sí escucha y sí está con todos los necesitados como nosotros”, expresó.

La señora Blanca Parra acudió al Rotafono de RPP preocupada porque no encontraba las ampollas para las quimioterapias ambulatorias de su esposo, las cuales se habían suspendido debido a la escasez del fármaco. Ahora se encuentra más aliviada y espera que EsSalud asegure los medicamentos para que su familiar siga luchando contra el cáncer.