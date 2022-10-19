menu
Servicios públicos

Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

Rotafono de RPP | Luz del Carmen, diabética insulinodependiente hace 40 años, agradeció que su reclamo fuera escuchado por EsSalud. Ella pudo acceder al medicamento después de dos meses de espera.
Laura Urbina Saldaña
EsSalud entregó a paciente un tipo de insulina que le permitirá continuar con su tratamiento contra la diabetes.

EsSalud entregó a paciente un tipo de insulina que le permitirá continuar con su tratamiento contra la diabetes.

Luz del Carmen Burga, de 72 años, informó que EsSalud le entregó un tipo de insulina que le permitirá continuar con su tratamiento contra la diabetes, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La paciente dijo que, tras la difusión del caso, personal del Seguro Social se comunicó con ella para indicarle que debía acudir al Policlínico Bermúdez a recoger el medicamento, al cual no podía acceder hace más de dos meses. 

“Les escribo para agradecerles  por la gestión que le han hecho a mi pedido de la insulina, ayer en la tarde me escribieron para que vaya a recogerla, aunque no es la que yo uso”, expresó.  

En noviembre pasado, la señora Luz se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el medicamento con urgencia, ya que su salud corre el riesgo de agravarse, pues es una persona que depende de la insulina hace 40 años, por lo que necesita sus inyecciones diarias.

“Soy diabética insulinodependiente hace 40 años y, por lo tanto, requiero el uso diario de este medicamento para mantener niveles saludables de glucosa en la sangre. Hace dos meses vengo requiriendo la receta y no hay abastecimiento en el policlínico Pablo Bermúdez. Soy insulinodependiente y necesito la insulina para vivir”, afirmó.

Ante el desabastecimiento, la señora Luz se vio obligada a comprar insulina en farmacias privadas a un costo de 357 soles, pero ahora dejará de realizar ese pago al recibir su medicamento.

