Cajamarca: agricultor denuncia pérdida de 12 mil soles en sembríos tras caída de árboles

Asencio Fuentes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el daño que sufrieron sus cultivos de ajos y papas, en el distrito de Cutervo, región Cajamarca, luego de que supuestos trabajadores de la empresa Electronorte cortaran árboles y los dejaran caer sobre su terreno agrícola.

Según el poblador, los trabajadores habrían ingresado a su propiedad el 25 de octubre del año pasado, ubicado en la comunidad de la Succha donde derribaron algunos árboles que cayeron sobre sus cultivos.

El hombre de 74 años fue a reclamar hasta la sede administrativa de Electronorte, pero le indicaron que el ingeniero no se encontraba, por tanto, no obtuvo una respuesta concreta.



“He sido perjudicado por la empresa Electronorte en la provincia de Cutervo. Los trabajadores ingresaron a mi terreno en la comunidad de la Succha, los trabajadores ingresaron y tumbaron árboles con motosierra, los cuales cayeron en mi sembrío de ajos y de papas”, afirmó Asencio.

