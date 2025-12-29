menu
Cajamarca: agricultor denuncia pérdida de 12 mil soles en sembríos tras caída de árboles

Rotafono de RPP | Según el afectado, trabajadores de la empresa Electronorte habrían ingresado a su terreno en octubre del año pasado y realizaron el corte de árboles, los cuales cayeron sobre sus sembríos de ajo y papas en el distrito de Cutervo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Asencio estima que las pérdidas económicas son más de 12 mil soles.



Asencio Fuentes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el daño que sufrieron sus cultivos de ajos y papas, en el distrito de Cutervo, región Cajamarca, luego de que supuestos trabajadores de la empresa Electronorte cortaran árboles y los dejaran caer sobre su terreno agrícola.  

Según el poblador, los trabajadores habrían ingresado a su propiedad el 25 de octubre del año pasado, ubicado en la comunidad de la Succha donde derribaron algunos árboles que cayeron sobre sus cultivos. 

El hombre de 74 años fue a reclamar hasta la sede administrativa de Electronorte, pero le indicaron que el ingeniero no se encontraba, por tanto, no obtuvo una respuesta concreta. 

“He sido perjudicado por la empresa Electronorte en la provincia de Cutervo. Los trabajadores ingresaron a mi terreno en la comunidad de la Succha, los trabajadores ingresaron y tumbaron árboles con motosierra, los cuales cayeron en mi sembrío de ajos y de papas”, afirmó Asencio. 

Asencio estima que las pérdidas económicas son más de 12 mil soles, debido a que el trabajo de cultivo no solo se costea bajo la siembra de semillas, sino que compra de abono, alquiler tractor y la adquisición de semillas.

El agricultor ya hizo la denuncia policial y espera una pronta respuesta la empresa de electricidad Electronorte. 


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Sepa más:
Electronorte sembríos árboles Rotafono Cajamarca
