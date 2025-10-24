Cajamarca: bebé de un año está en UCI hace 12 días y urge referirlo a un hospital en Lima

Erickson Fernández Rebaza es un padre de familia que se encuentra desesperado debido a que la salud de su hijo Thiago está en peligro. Él se comunicó con el Rotafono de RPP para indicar que su bebé está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Cajamarca y necesita ser trasladado a Lima urgentemente.
El pequeño tiene un año y 10 meses y, según el diagnóstico médico, tiene insuficiencia respiratoria aguda y shock séptico. Desde hace doce días que se encuentra entubado en el hospital cajamarquino, pero ahí no cuentan con un especialista en pediatría, el cual si hay en los hospitales limeños.
Los padres de familia de este bebé hacen un pedido público de ayuda para que las autoridades de salud agilicen los trámites correspondientes para que un hospital de la capital acepte la referencia del menor, quien está cerca de tener una neumonía y el tiempo es fundamental para tratarlo.
Este es el informe médico del Hospital Regional de Cajamarca | Fuente: Rotafono
El bebé nació en diciembre del 2023 y el pasado 12 de octubre ingresó de emergencia al Hospital Regional de Cajamarca por complicaciones respiratorias. El tratamiento que se dio fue antibiótico y nebulizaciones con broncodilatadores, pero no bastó y tuvo que ser colocado a un ventilador mecánico invasivo.
El problema es que en este hospital no cuentan con el área respectiva ni los equipos; por lo que, hicieron una referencia de carácter de urgente y se especifica que el traslado debe ser aéreo. El establecimiento de salud que acepte al bebé de casi dos años debe tener UCI pediatría.
La referencia del Hospital Regional de Cajamarca a los hospitales de Lima | Fuente: Rotafono
El señor Fernández está desesperado porque el estado de salud de su hijo está empeorando. La respuesta de algunos hospitales de Lima fue que no cuentan con camas disponibles; por lo que, piden a las entidades que hagan un espacio para que puedan recibirlo cuanto antes.
"Acá no tienen los métodos o la implementación para que lo puedan curar. Necesitamos ayuda. La vida de mi hijito está en juego", concluyó el ciudadano.
