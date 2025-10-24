Cajamarca: bebé de un año está en UCI hace 12 días y urge referirlo a un hospital en Lima

Erickson Fernández Rebaza es un padre de familia que se encuentra desesperado debido a que la salud de su hijo Thiago está en peligro. Él se comunicó con el Rotafono de RPP para indicar que su bebé está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Cajamarca y necesita ser trasladado a Lima urgentemente.

El pequeño tiene un año y 10 meses y, según el diagnóstico médico, tiene insuficiencia respiratoria aguda y shock séptico. Desde hace doce días que se encuentra entubado en el hospital cajamarquino, pero ahí no cuentan con un especialista en pediatría, el cual si hay en los hospitales limeños.

Los padres de familia de este bebé hacen un pedido público de ayuda para que las autoridades de salud agilicen los trámites correspondientes para que un hospital de la capital acepte la referencia del menor, quien está cerca de tener una neumonía y el tiempo es fundamental para tratarlo.