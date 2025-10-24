menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Cajamarca: bebé de un año está en UCI hace 12 días y urge referirlo a un hospital en Lima

Rotafono de RPP | El menor de un año y 10 meses fue diagnosticado con insuficiencia respiratoria aguda y shock séptico en el Hospital Regional de Cajamarca y necesita ser atendido urgentemente.
| | Victor Pacheco
El padre del bebé hizo el pedido público de ayuda a las autoridades de salud
El padre del bebé hizo el pedido público de ayuda a las autoridades de salud | Fuente: Rotafono

Erickson Fernández Rebaza es un padre de familia que se encuentra desesperado debido a que la salud de su hijo Thiago está en peligro. Él se comunicó con el Rotafono de RPP para indicar que su bebé está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Cajamarca y necesita ser trasladado a Lima urgentemente.

El pequeño tiene un año y 10 meses y, según el diagnóstico médico, tiene insuficiencia respiratoria aguda y shock séptico. Desde hace doce días que se encuentra entubado en el hospital cajamarquino, pero ahí no cuentan con un especialista en pediatría, el cual si hay en los hospitales limeños.

Los padres de familia de este bebé hacen un pedido público de ayuda para que las autoridades de salud agilicen los trámites correspondientes para que un hospital de la capital acepte la referencia del menor, quien está cerca de tener una neumonía y el tiempo es fundamental para tratarlo.

Este es el informe médico del Hospital Regional de Cajamarca

Este es el informe médico del Hospital Regional de Cajamarca | Fuente: Rotafono

Bebé está en UCI hace 12 días

El bebé nació en diciembre del 2023 y el pasado 12 de octubre ingresó de emergencia al Hospital Regional de Cajamarca por complicaciones respiratorias. El tratamiento que se dio fue antibiótico y nebulizaciones con broncodilatadores, pero no bastó y tuvo que ser colocado a un ventilador mecánico invasivo.

El problema es que en este hospital no cuentan con el área respectiva ni los equipos; por lo que, hicieron una referencia de carácter de urgente y se especifica que el traslado debe ser aéreo. El establecimiento de salud que acepte al bebé de casi dos años debe tener UCI pediatría.

La referencia del Hospital Regional de Cajamarca a los hospitales de Lima

La referencia del Hospital Regional de Cajamarca a los hospitales de Lima | Fuente: Rotafono

Padres de familia piden ayuda para su bebé

El señor Fernández está desesperado porque el estado de salud de su hijo está empeorando. La respuesta de algunos hospitales de Lima fue que no cuentan con camas disponibles; por lo que, piden a las entidades que hagan un espacio para que puedan recibirlo cuanto antes. 

"Acá no tienen los métodos o la implementación para que lo puedan curar. Necesitamos ayuda. La vida de mi hijito está en juego", concluyó el ciudadano. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Cajamarca insuficiencia respiratoria shock séptico neumonia INSN San Borja INSN Breña rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

 Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

 Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa

Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa

 Lurín: comedor dejaría de atender a 70 personas en situación de pobreza tras anuncio de desalojo

Lurín: comedor dejaría de atender a 70 personas en situación de pobreza tras anuncio de desalojo
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot