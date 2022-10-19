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Cajamarca: joven con epilepsia busca una operación hace 11 años en el Hospital Almenara de EsSalud

Rotafono de RPP | Desde la región Cajamarca, Jhovana Rivas pidió que el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, gestione la compra de dispostivos médicos para que su hijo pueda ser intervenido en mayo próximo.
| | Laura Urbina Saldaña
Jean Piere es candidato para que lo operen, pero se necesita implementos médicos para que pueda ser intervenido.

Jean Piere es candidato para que lo operen, pero se necesita implementos médicos para que pueda ser intervenido. | Fuente: Rotafono

Jean Piere Aliaga Rivas, de 25 años, diagnosticado con epilepsia refractaria, lucha por una operación hace 11 años. Desde la región Cajamarca, Jhovana Rivas Pinto se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, opere a su hijo. 

Jhovana Rivas dijo que el Hospital Guillermo Almenara necesita comprar electrodos de profundidad y solicitar el servicio de estimulación cortical para electroencefalografía de largo plazo para que los especialistas puedan concretar la intervención quirúrgica que se viene retrasando debido a falta de gestión de expedientes e inconvenientes administrativos y médicos. 

Con el fin de detener el deterioro de su salud física y mental, la madre de familia pide que su hijo sea considerado en una intervención con especialistas extranjeros que se realizará en mayo de este año en el Hospital Almenara. Jean Piere es candidato para que lo operen, pero se necesita los implementos, dijo Jhovana Rivas.

“Ayúdenme para que EsSalud compre todo el material para mayo que vienen los especialistas del extranjero, son 11 años en espera. Ya no puedo esperar más la indiferencia, mi hijo ingresó al hospital a los 14 y ahora va a cumplir 25 años”, exclamó.

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por episodios recurrentes de actividad eléctrica anormal en el cerebro, llamados crisis epilépticas. 

Joven con epilepsia toma 20 pastillas diarias 

Jhovana Rivas comentó que su hijo toma 20 pastillas diarias de anticonvulsivos, pero a diario sufre crisis de epilepsia y tres veces a la semana soporta graves episodios recurrentes de actividad eléctrica anormal en el cerebro.

“Mi hijo es un joven que tiene todas las ganas de seguir adelante, yo no soy eterna que será de él cuando yo no esté, por eso quiero dejarlo sano, aunque sea al 80 %, que se sepa valer solo y que tenga calidad de vida”, expresó.

Además, comentó que el seguro social del joven con epilepsia se vence en julio de este año, por lo que necesita ampliar el plazo para asegurar su atención.


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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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