Cajamarca: joven con epilepsia busca una operación hace 11 años en el Hospital Almenara de EsSalud

Jean Piere Aliaga Rivas, de 25 años, diagnosticado con epilepsia refractaria, lucha por una operación hace 11 años. Desde la región Cajamarca, Jhovana Rivas Pinto se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, opere a su hijo.

Jhovana Rivas dijo que el Hospital Guillermo Almenara necesita comprar electrodos de profundidad y solicitar el servicio de estimulación cortical para electroencefalografía de largo plazo para que los especialistas puedan concretar la intervención quirúrgica que se viene retrasando debido a falta de gestión de expedientes e inconvenientes administrativos y médicos.

Con el fin de detener el deterioro de su salud física y mental, la madre de familia pide que su hijo sea considerado en una intervención con especialistas extranjeros que se realizará en mayo de este año en el Hospital Almenara. Jean Piere es candidato para que lo operen, pero se necesita los implementos, dijo Jhovana Rivas.

“Ayúdenme para que EsSalud compre todo el material para mayo que vienen los especialistas del extranjero, son 11 años en espera. Ya no puedo esperar más la indiferencia, mi hijo ingresó al hospital a los 14 y ahora va a cumplir 25 años”, exclamó.

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por episodios recurrentes de actividad eléctrica anormal en el cerebro, llamados crisis epilépticas.