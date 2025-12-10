Cajamarca: mujer de 84 años que sufrió accidente cerebrovascular requiere ser trasladada a Lima

La señora Sefora Emiliana Garcia Hidalgo, de 84 años, necesita ser trasladada del Hospital General de Jaén, en la región Cajamarca, a un hospital de Lima para que pueda ser atendida por especialistas debido a que el 31 de noviembre sufriera un accidente cerebrovascular. Su sobrino Alfonso Garcia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Salud.

“Mi tía sufrió un accidente, al caerse y golpearse fuertemente el cerebro tiene hemorragia intraencefálica. Necesito que apoyen a mi tía. Necesita ser operada por los coágulos que tiene en el cerebro”, explicó.

Sefora Garcia reside en el Callao, pero el mes pasado viajó a la ciudad de Jaén a visitar a sus amigos; sin embargo, ahora se encuentra delicada a la espera de una respuesta del Hospital Nacional Alcides Carrión, administrado por el Gobierno Regional del Callao.

“Ella se encuentra en emergencia del Hospital General de Jaén y se necesita urgente que sea traslada al Hospital Nacional Alcides Carrión del Callao. Desde hace 5 días lo están solicitando y se los han denegado. Le quieren hacer firmar una alta voluntaria”, añadió Alfonso Garcia.

La familia hace un llamado a los funcionarios del Hospital Nacional Carrión del Callao para que puedan atender la solicitud de referencia, ya que la adulta mayor necesita una operación, dado que le han detectado múltiples sangrados a nivel cerebral.