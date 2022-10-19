Cajamarca: piden traslado de paciente diabético a hospital de Lima para operación de marcapasos

Desde la ciudad de Jaén, Esmeralda Paredes se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que un hospital de Lima acepte la referencia médica del señor Lizardo Paredes Villena, de 58 años, paciente diabético que necesita un marcapasos.

Lizardo Paredes se encuentra internado en el Hospital de Jaén, en la región Cajamarca, desde el 15 de febrero y requiere ser trasladado a un hospital de mayor complejidad en Lima para que le coloquen un marcapasos, a fin de regular los latidos de su corazón.

“Estamos esperando que un hospital de Lima acepte la solicitud para poder referir a mi papá que se encuentra hospitalizado desde el 15 febrero para que lo puedan operar”, dijo Esmeralda Paredes.

El Hospital de Jaén ha enviado solicitudes de referencia a varios establecimientos de salud, entre ellos al Hospital Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, María Auxiliadora y el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, pero no tienen una respuesta hace más de una semana.

La familia hace un llamado al Ministerio de Salud para que atiendan su pedido de ayuda, pues su padre corre el riesgo de perder el pie izquierdo debido a la diabetes.