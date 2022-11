Cajamarca: se restablece la energía eléctrica en caserío de San Juan de Cojín tras denuncia al Rotafono

Todos afectados y ninguna solución

Los pobladores de San Juan de Cojín se comunicaron con la empresa encargada del fluido eléctrico, Electronorte S.A. (ENSA), para pedir explicaciones al respecto y ver en qué fecha iba a arreglarse todo. Los trabajadores de dicha compañía le dijeron que hicieron el reporte y que en máximo cuatro horas la energía eléctrica volvería a sus viviendas.

Sin embargo, esto no ocurrió y así han pasado once días y las familias que viven en aquel caserío están totalmente indignados porque no pueden hacer su vida normal. No solo afecta en la comida o los trabajos, pues lo jóvenes como Elve Bravo Dávila se encuentran estudiando y no pueden hacerlo por estos inconvenientes.

Elve lleva clases virtuales de la universidad en su casa y desde que se fue la luz se ha visto bien perjudicado. Él no puede avanzar sus estudios, no sabe cómo seguir con las clases y sus calificaciones podrían ser afectadas. No es el único, ya que los colegios tampoco operan y se han paralizado.

Al igual que las escuelas, los centros de salud no pueden atender a sus pacientes de forma adecuada, pese a que intentar hacer lo que pueden. Por dicha razón, todo San Juan de Cojín necesitaba que la energía se restablezca de forma inmediata.