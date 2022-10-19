Cajamarca: pobladores piden ayuda tras tener poca accesibilidad a posta médica

Jaide Bravo Davila se comunicó con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación tras quedar un espacio restringido a la posta médica llamada Llama, ubicada en la provincia de Chota, región Cajamarca.

Según Jaide, desde hace ocho días, la situación estaría así en la zona, debido a que el propietario de uno de los terrenos aledaños habría reclamado el espacio.

“Ese pase tiene más de 40 años, que ha sabido ser donado por un señor y, hace como 15 años, las hermanas cerraron el pase, entonces la posta hizo un juicio y ese juicio ha ganado la posta”, afirmó una pobladora del lugar.