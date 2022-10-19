menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Cajamarca: trasladan a paciente con insuficiencia cardíaca de Jaén al Hospital María Auxiliadora en Lima

Rotafono de RPP | Tras la difusión del caso, el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud realizó las gestiones para evacuar al adulto de 58 años, quien necesita un marcapasos con urgencia y tratamiento contra la diabetes.
| | Laura Urbina Saldaña
El paciente es trasladado del Hospital de la ciudad de Jaén al Hospital María Auxiliadora de Lima, confirmaron sus familiares.

El paciente es trasladado del Hospital de la ciudad de Jaén al Hospital María Auxiliadora de Lima, confirmaron sus familiares. | Fuente: Rotafono

Buena noticia. La familia del paciente Lizardo Paredes Villena, de 58 años, con insuficiencia cardíaca, confirmó que el adulto es trasladado del Hospital de la ciudad de Jaén al Hospital María Auxiliadora de Lima, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Esmeralda Paredes dijo que, tras la difusión del caso, el Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud realizó las gestiones con el centro hospitalario de Jaén y el Hospital María Auxiliadora para la pronta evacuación del paciente a la capital.

Esmeralda expresó su agradecimiento al Rotafono de RPP y a todos los funcionarios que le ayudaron a gestionar el traslado de su padre, quien requiere que le coloquen con urgencia un marcapasos. 

“Mi familia está contenta por el apoyo inmediato. El SIS se comunicó inmediatamente con nosotros para brindarnos la mejor atención y brindarnos también la referencia hacia Lima para que traten a mi papá. Muchísimas gracias, confíen en el Rotafono”, manifestó la hija del paciente.

Esmeralda Paredes se comunicó el último lunes con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que un hospital de Lima acepte la referencia médica de su padre, quien necesita un marcapasos. 

Las autoridades del sector Salud trasladaron en una ambulancia terrestre al paciente, quien espera ser internado en el Hospital María Auxiliadora de Lima para que reciba un tratamiento especializado, ya que también corre el riesgo de perder el pie izquierdo debido a la diabetes que padece. 

En tanto, la Superintendencia Nacional de Salud también ayudó en las gestiones para la pronta atención del paciente.  

Te recomendamos
Rímac: vecinos de la Unidad Vecinal denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas | pitbull | VIDEO

Rímac: vecinos de la Unidad Vecinal denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas | pitbull | VIDEO

 El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Trasladan a paciente a Lima Paciente con insuficiencia cardíaca Rotafono Hospital de Jaén Cajamarca Hospital María Auxiliadora Minsa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ate: piden ayuda para buscar a niña desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

Ate: piden ayuda para buscar a niña desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

 El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

 Escolar de San Martín fue traslado y operado en el INSN San Borja tras pedido de ayuda

Escolar de San Martín fue traslado y operado en el INSN San Borja tras pedido de ayuda

 Cajamarca: piden traslado de paciente diabético a hospital de Lima para operación de marcapasos

Cajamarca: piden traslado de paciente diabético a hospital de Lima para operación de marcapasos
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot