Cajamarca: trasladan a paciente con insuficiencia cardíaca de Jaén al Hospital María Auxiliadora en Lima

Buena noticia. La familia del paciente Lizardo Paredes Villena, de 58 años, con insuficiencia cardíaca, confirmó que el adulto es trasladado del Hospital de la ciudad de Jaén al Hospital María Auxiliadora de Lima, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Esmeralda Paredes dijo que, tras la difusión del caso, el Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud realizó las gestiones con el centro hospitalario de Jaén y el Hospital María Auxiliadora para la pronta evacuación del paciente a la capital.

Esmeralda expresó su agradecimiento al Rotafono de RPP y a todos los funcionarios que le ayudaron a gestionar el traslado de su padre, quien requiere que le coloquen con urgencia un marcapasos.

“Mi familia está contenta por el apoyo inmediato. El SIS se comunicó inmediatamente con nosotros para brindarnos la mejor atención y brindarnos también la referencia hacia Lima para que traten a mi papá. Muchísimas gracias, confíen en el Rotafono”, manifestó la hija del paciente.

Esmeralda Paredes se comunicó el último lunes con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que un hospital de Lima acepte la referencia médica de su padre, quien necesita un marcapasos.

Las autoridades del sector Salud trasladaron en una ambulancia terrestre al paciente, quien espera ser internado en el Hospital María Auxiliadora de Lima para que reciba un tratamiento especializado, ya que también corre el riesgo de perder el pie izquierdo debido a la diabetes que padece.

En tanto, la Superintendencia Nacional de Salud también ayudó en las gestiones para la pronta atención del paciente.