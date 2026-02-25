menu
Callao: adulto mayor con cáncer a la próstata no recibe ampolla hace dos meses

Rotafono de RPP | Paciente de 77 años del Hospital "Luis Negreiros" de EsSalud, en el Callao, necesita el medicamento para continuar con su tratamiento. Además, su esposa no pudo realizarse análisis clínicas por falta de reactivos, denunció el hijo de ambos.
| | Laura Urbina Saldaña
Pareja de adultos mayores necesita la pronta atención de EsSalud.

Pareja de adultos mayores necesita la pronta atención de EsSalud. | Fuente: Rotafono

Iván Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su padre Luis Alberto Rodríguez Fiestas, de 77 años, quien no recibe hace dos meses sus medicamentos contra el cáncer de próstata en el Hospital "Luis Negreiros Vega" de EsSalud en el Callao.

El paciente espera que le suministren la ampolla Triptorelina todos los meses para continuar con su tratamiento; sin embargo, ante el desabastecimiento de esta debe comprarla en farmacias particulares, gastando casi de 800 soles.

“Mi padre, pensionista de 77 años, con diagnóstico de cáncer, está a la espera de aviso para que le confirmen que ya hay medicación para la especialidad de Oncología”, relató.

Iván también denunció que su madre María Montero, de 75 años, no pudo realizarse hoy análisis clínicos en el Hospital "Luis Negreiros" debido a la que las enfermeras le indicaron que no hay reactivos.

“Esos exámenes son para el chequeo de su tiroides porque hay presunción de enfermedad cancerígena también”, agregó.

Además, Iván Rodríguez comentó que está a la espera de la reprogramación de una resonancia magnética, ya que el lunes 23 de febrero fue suspendida por problemas entre un establecimiento de salud privado y EsSalud.

“Mensualmente, a los tres, nos descuentan un porcentaje de EsSalud. Sin embargo, el servicio que proporcionan es fatal, y lamentablemente, no podemos poner a la enfermedad en pausa para que no siga avanzando”, expresó su malestar. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Adulto mayor con cáncer Falta de medicamentos Rotafono Hospital Luis Negreiros EsSalud
