Callao: adulto mayor con graves lesiones en el hígado no puede acceder a exámenes por tomógrafo inoperativo

Claudio Madrid Ayzanoa, de 74 años, es un paciente que necesita que le practiquen tres tomografías para que le brinden un urgente tratamiento a las lesiones que presenta en el hígado, páncreas y vesícula, pero el equipo que realiza los exámenes se encuentra inoperativo en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, situado en el Callao, según dijo Marlene Madrid.

Marlene Madrid comentó que su padre está internado desde el viernes 3 de abril en el Hospital Alberto Sabogal a la espera de que le practiquen las tomografías para que le brinden un diagnóstico más claro y un tratamiento a sus enfermedades.

La señora Marlene solicitó ayuda a los funcionarios de EsSalud para que se agilicen las coordinaciones con una clínica que pueda realizar las tomografías. Precisó que los trámites se han retrasado debido a los días feriados de la semana pasado.

“Se ha ordenado una tomografía, pero se demoran mucho en esta gestión y los días siguen pasando. Primero nos dicen que la cita sería esta semana, y que estemos atentos, luego nos dicen que puede demorar semanas”, sostuvo.

Las familia teme que la ausencia de un diagnóstico preciso derive en una infección generalizada o en el fallecimiento del adulto mayor, por eso hace un llamado a las autoridades de salud para que le atiendan pronto.

“Nuestra preocupación es que cada día que pase mi papá no reciba un tratamiento sobre las dolencias que tiene y termine en algo peor. Cada día que pasa sin un diagnóstico mi padre se va poniendo más amarillo y el daño hepático y páncreas sigue avanzando”, expresó con angustia.