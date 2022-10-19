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Callao: adulto mayor espera examen desde el año pasado para operarse de cataratas en el Hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Maximiliano Piscoya dijo tiene dificultades para poder trasladarse de un lugar a otro debido a la pérdida progresiva de la visión, por eso hace un llamado de ayuda a los funcionarios de EsSalud.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El paciente hace un llamado a las autoridades del Hospital Nacional Alberto Sabogal para que puedan brindarle cuanto antes la cita requerida.

El paciente hace un llamado a las autoridades del Hospital Nacional Alberto Sabogal para que puedan brindarle cuanto antes la cita requerida.

Maximiliano German Piscoya Quispe, de 60 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que espera hace un año una tomografía ocular de la mácula, examen necesario para que le operen en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, ubicado en el Callao, por padecer de cataratas

El adulto mayor ha pasado por diversos exámenes previos a su cirugía hasta abril del año pasado, sin embargo, aún le falta la tomografía ocular de la mácula. En su debido momento no le pudieron practicar el examen porque le indicaron que la máquina se encontraba malograda.  

“Estoy esperando que me operen desde hace un año y todavía no me operan porque me dijeron que me iban a llevar a una clínica, el seguro no tenía la máquina, pero ya cumplí un año y no puedo movilizarme, ya estoy perdiendo la vista”, afirmó Maximiliano. 

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El hombre de 60 años dijo que ya casi no ve, por lo que tienen grandes dificultades para poder trasladarse de un lugar a otro.

Desde el distrito limeño de San Martín de Porres, el paciente hace un llamado a las autoridades del Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud para que puedan brindarle cuanto antes la cita requerida. 

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