Callao: atienden a menor de 15 años con tumor al páncreas en el Hospital Alberto Sabogal

Una menor de 15 años, diagnosticada con un tumor al páncreas, fue referida al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, luego de que su hermano Erinson Aguilar solicitara ayuda a través del Rotafono de RPP.

La Red Sabogal informó que la paciente cuenta con una cita programada para el sábado 28 de marzo, a las 11:30 a. m., en el servicio de Gastroenterología, a fin de que se realicen los estudios para descargar cáncer.

Los familiares de la adolescente agradecieron las gestiones que realizó EsSalud tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP.

“Hoy día nos llamó una señorita del Hospital Sabogal para indicarme que harán las gestiones para que le puedan atender de una forma más rápida. Ya le han atendido, pero para mañana le han dado la cita. Gracias a Dios y a ustedes”, dijo una prima de la menor.

La adolescente se encuentra en el área de Emergencia, debido a que la madre refiere que la menor no ha realizado deposiciones desde hace una semana, motivo por el cual ya len suministrado medicación que facilite la evacuación.

En ese sentido, el área de Comunicaciones de la Red Prestacional Sabogal informó que viene gestionando la atención correspondiente en el servicio de Emergencia.

Erinson Aguilar hizo ayer un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender a su hermana, pues teme que la salud de ella se complique. Además, solicitó contención psicológica para que pueda sobrellevar el tratamiento médico.