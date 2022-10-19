Callao: basura afecta a escolares y docentes en colegio Rafael Belaúnde Diez Canseco

A través del Rotafono de RPP, la docente Martha Zarate del Río del colegio público Rafael Belaúnde Diez Canseco, situado en la urbanización de Playa Rímac, en el distrito del Callao, denunció la acumulación de basura en las inmediaciones del centro educativo.

Martha Zarate dijo que los desperdicios han provocado la proliferación de roedores e insectos, afectando gravemente la salud de los estudiantes y de los profesores.

“En la esquina del colegio hay un bastante basura y salen ratones, ratas, moscas y trae diversos tipos de enfermedades. Varios estudiantes están enfermando, todo el personal que trabaja ahí también se está enfermando”, alertó.

Ante esta crisis sanitaria, la maestra solicitó la pronta intervención de la Municipalidad del Callao para que gestione la limpieza constante y oriente a los vecinos sobre el manejo de residuos.

La profesora sugirió que se instalen contenedores y se regularice el horarios de los camiones recolectores para evitar que los vecinos arrojen la basura en el frontis de la escuela.

“Pedimos que las autoridades solucionen ese problema, que avisen a todos los vecinos a qué hora van a pasar los carros recolectores para que los vecinos no boten la basura en la esquina de la institución pública de Playa Rímac”, demandó.