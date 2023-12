Joven reporta falta de vacunas antirrábicas en postas médicas del Callao

No hay vacunas en La Perla

El joven acudió este viernes 29 de diciembre al centro de salud Alta Mar, ubicado en el distrito chalaco de La Perla, ya que le contaron que sí contaban con la vacuna que necesitaba. Al llegar, le informaron que tenían las dosis, pero que debía acudir a su posta de origen a fin de que le entreguen una orden para la aplicación.

Luego de conseguir la orden y volver al centro de atenciones primarias, le indicaron que no había vacunas antirrábicas. Miguel contó al Rotafono que la encargada del establecimiento le explicó que no había disponibilidad e incluso le mostró el cooler donde guardan los inyectables para corroborar que no tenían la dosis.

Miguel Ángel mencionó que se verá obligado a buscar la vacuna en otras postas médicas de Lima Metropolitana.