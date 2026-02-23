menu
Mujer que dio a luz y le encontraron un tumor en la cabeza necesita apoyo para su recuperación

Rotafono de RPP | Mujer dio a luz por cesárea a una bebé en el hospital Sabogal del Callao y los médicos le detectaron un tumor en la cabeza, el cual fue extirpado, pero urge que le den un tratamiento y le hagan exámenes.
Victor Pacheco
La señora fue operada, pero su tratamiento no puede seguir porque se bloquéo el seguro

La señora fue operada, pero su tratamiento no puede seguir porque se bloquéo el seguro

Charles Ureta se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su esposa llamada Diana Medrano Alberti, quien se encuentra internada en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, situado en Callao. Ella dio a luz a una bebé, pero durante el parto le detectaron un tumor en la cabeza y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente.

Ella fue llevada a la Unidad de cuidados intensivos (UCI), pero "le bloquearon el seguro porque no aportó lo suficiente", indicó su pareja. Asimismo, dijo que ya se activó el Seguro Integral de Salud (SIS), pero ella sigue en una cama. Desde el hospital Sabogal mandaron una referencia para que sea traslada a otro hospital, pero no han recibido respuesta.

La señora no dio a luz naturalmente, pues tuvieron que practicarle una cesárea, pero al hallarle este tumor se desvaneció e ingresó a UCI. Tras extirparle este mal y al ver que no tenía acceso al seguro paralizaron el resto del tratamiento. Según manifestó su esposo, ni siquiera le ponen medicamentos por esta situación.

Aquí están algunos documentos médicos de la paciente

Aquí están algunos documentos médicos de la paciente

Adulta de 35 urge apoyo de autoridades de salud

El señor está desesperado y pese a que la bebé ya ha sido dada de alta, su esposa sigue en el nosocomio con un pronóstico reservado. Su recuperación depende exclusivamente de que un hospital la observe y sea tratada correctamente. Ella está siendo mantenida con vida por oxígeno y necesita que la revisen lo antes posible.

La familia pide apoyo las autoridades médicas y exigen que el Ministerio de Salud se ponga a disposición o que algún hospital de EsSalud vea su caso y empiecen su tratamiento. La familia no tiene el poder económico para ir a una clínica u otro centro de salud; por ello, piden que las entidades se apiaden de ellos.

Lo que el señor Charles pide es "traslado para su recuperación y que la evalúen porque aquí ya no le cubre nada". También, exhortan a que le den una cama con ventilador porque el estado de salud de su pareja es delicado; así como, necesitan que le hagan una ecografía y una tomografía.

Callao hospital sabogal tumor rotafono
Rotafono RPP
