Mujer que dio a luz y le encontraron un tumor en la cabeza necesita apoyo para su recuperación

Charles Ureta se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo para su esposa llamada Diana Medrano Alberti, quien se encuentra internada en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, situado en Callao. Ella dio a luz a una bebé, pero durante el parto le detectaron un tumor en la cabeza y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente.

Ella fue llevada a la Unidad de cuidados intensivos (UCI), pero "le bloquearon el seguro porque no aportó lo suficiente", indicó su pareja. Asimismo, dijo que ya se activó el Seguro Integral de Salud (SIS), pero ella sigue en una cama. Desde el hospital Sabogal mandaron una referencia para que sea traslada a otro hospital, pero no han recibido respuesta.

La señora no dio a luz naturalmente, pues tuvieron que practicarle una cesárea, pero al hallarle este tumor se desvaneció e ingresó a UCI. Tras extirparle este mal y al ver que no tenía acceso al seguro paralizaron el resto del tratamiento. Según manifestó su esposo, ni siquiera le ponen medicamentos por esta situación.