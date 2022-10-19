Callao: paciente diagnosticada con depresión obtuvo medicamento en el hospital Sabogal

Ericka Martínez Montoya agradeció que ya le entregaron las pastillas en el Hospital Sabogal.
Ericka Martínez Montoya se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que obtuvo sus medicamentos en el Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, ubicado en el distrito de Bellavista, en el Callao.
Luego de hacer su pedido público a través de Rotafono, Ericka contó hoy que autoridades de EsSalud se contactaron con ella para indicarle que ya tenían sus pastillas llamadas Venlafaxina de 75 mg.
“Estimado equipo de Rotafono, muy agradecida por el apoyo que me dieron, y gracias a la tremenda y difusión que hicieron en mi caso, el día de hoy finalmente me la entregaron”, afirmó Ericka
Ericka Martínez Montoya es una paciente que fue diagnosticada con depresión y esas pastillas eran muy importantes para sobrellevar su diagnóstico. La señora contó que varias personas estaban en la misma situación y que habían pasado varias semanas y no había solución alguna.
Además, sostuvo que ella toma este medicamento diariamente y hay personas cuyas recetas indicas dos pastillas al día.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.