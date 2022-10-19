Callao: paciente diagnosticada con depresión obtuvo medicamento en el hospital Sabogal

Ericka Martínez Montoya se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que obtuvo sus medicamentos en el Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, ubicado en el distrito de Bellavista, en el Callao.



Luego de hacer su pedido público a través de Rotafono, Ericka contó hoy que autoridades de EsSalud se contactaron con ella para indicarle que ya tenían sus pastillas llamadas Venlafaxina de 75 mg.



“Estimado equipo de Rotafono, muy agradecida por el apoyo que me dieron, y gracias a la tremenda y difusión que hicieron en mi caso, el día de hoy finalmente me la entregaron”, afirmó Ericka

