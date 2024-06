Callao: paciente obtiene citas para pruebas cardíacas

La tranquilidad volvió a Fernando Martínez quien ya tiene programadas las dos pruebas que necesitaba desde el mes de enero para que el médico evalúe su corazón.

Una de las pruebas que necesitaba es un ecocardiograma, prueba que, a través de ultrasonidos, brinda información acerca de la forma, el tamaño y la fuerza del corazón, el movimiento y grosor de sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas. La otra prueba es un Holter que, a través de un dispositivo, permite conocer la frecuencia cardiaca durante 24 horas en actividades normales.

Las pruebas ya tienen fecha: el ecocardiograma se realizará el 20 de junio a las 2:00 p.m. y la prueba Holter el 22 de junio. Ambas pruebas se realizarán en el hospital Negreiros del Callao.

La programación fue posible gracias a las gestiones de Essalud, Susalud y el hospital Negreiros y tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP Noticias.

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por sus buenos oficios para obtener la programación del examen, quedo eternamente agradecido por las gestiones sin las cuales no tendría resultados que beneficien a mi salud”, expresó el paciente.

Citas buscadas desde enero

Fernando Martínez, de 66 años, acudió a su cita con el cardiólogo el pasado 26 de enero en el hospital Negreiros del Callao. El médico le ordenó las dos pruebas mencionadas. El mismo día, en el módulo, a Fernando le programaron el Holter para hoy 06 de junio, sin embargo, le reprogramaron la prueba para el 22 de junio por “problemas con los equipos”.

Fernando se fue el 26 de enero con la promesa de que le llamarían para programarle la cita de ecocardiograma. Lamentablemente ello no ocurrió por lo que el paciente acudió en varias ocasiones a la oficina del asegurado del hospital a consultar por la fecha de su examen. La respuesta era la misma: "que no hay programación y me van a llamar". Hoy el asegurado está más tranquilo y a la espera de realizarse sus pruebas.