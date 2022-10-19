Callao: padre de familia espera una prótesis hace un año en el Hospital Sabogal

Adrian Peña López se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que espera una nueva prótesis para su pierna izquierda desde enero del 2025 en el Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, ubicado en el Callao.



Adrian contó al Rotafono de RPP que parte de su pierna izquierda fue amputada en el 2006 tras sufrir un accidente de tránsito en la región Loreto. Luego de la intervención quirúrgica, el hombre de 45 años está condicionado a usar una prótesis que abarca desde la parte de rodilla en inferior para que pueda movilizarse.



Adrian ha recurrido a entidades como Susalud para reportar su reclamo; sin embargo, hasta el presente día no ha tenido éxito en conseguir una prótesis que lo ayudaba a realizar sus actividades diarias.

El paciente contó que la prótesis que le colocaron en enero del 2023 se encuentra desgastada y le provoca heridas.



“Vengo gestionando mi caso desde enero del 2025 por la compra de prótesis, ya hice la denuncia por medio de Susalud y Conadis y hasta ahora no tengo respuesta. Me está afectando mucho porque no puedo trabajar desde diciembre”, afirmó Adrian.

