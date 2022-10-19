menu
Callao: peruana deportada de Estados Unidos denuncia el robo de su equipaje

Rotafono de RPP | Rita Daneri denunció que del Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea, en el Callao, sustrajeron sus bolsas en las que guardaba dinero en efectivo, tarjetas y documentos personales. La agraviada pide que se identifique a la persona que se llevó sus pertenencias.
| | Laura Urbina Saldaña
La señora Rita Daneri denuncia la sustracción de dos bolsas en las que guardaba dinero en efectivo, tarjetas de crédito y documentos personales.

| Fuente: Cortesía.

La ciudadana peruana que fue deportada de Estados Unidos, Rita Daneri Romero, de 53 años, denunció que fue víctima de un robo de sus pertenencias y dinero en efectivo en las instalaciones del Grupo Aéreo Número 8 de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao, el martes 5 de agosto.

La señora Rita Daneri denunció la sustracción de dos bolsas de color rojo en las que guardaba nueve tarjetas de crédito y débito, un equipo de celular iPhone, 2049 dólares que guardaba en una biblia, prendas de vestir, documentos personales y otras cosas de valor.

La denunciante refiere que al momento de llegar al patio del Grupo Aéreo N.° 8, se percató que sus bolsas se encontraban en ese lugar, en donde le informaron que primero tenía que pasar su chequeo médico y el control migratorio para posteriormente recoger sus pertenencias.

Minutos más tarde después de terminar de pasar su control salió a recoger sus pertenencias, pero ya no las encontró. Cuando hizo el reclamo, el personal de seguridad le indicó que sus bolsas se habían extraviado. Al parecer, unos hombres que también fueron deportados se llevaron las bolsas.

Tras el robo, Rita Daneri contó que su hijo recibió notificaciones de que habían realizado retiros de dinero por mil soles y de consumo en varios locales del distrito limeño de San Juan de Miraflores. Incluso en un video de una cámara de video, se observa que un hombre usó su tarjeta en una pollería. 

Exige investigación 

La denuncia por el delito de hurto agravado fue presentada en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La Policía ha solicitado las cámaras de video de la zona para continuar con las diligencias.  

La agraviada solicita que las autoridades de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea investigue el robo de sus pertenencias y se identifique a los responsables del hecho por la pérdida de sus bienes y el daño emocional.

“A parte del maltrato sufrido en los centros de detención de Estados Unidos me pasa esto en Perú. Al menos quisiera recuperar mis libros, cuadernos y documentos que guardaba sobre el trámite de mi asilo”, expresó angustiada.

La Policía ha solicitado las cámaras de video de la zona para identificar a la persona que hurtó el equipaje.
| Fuente: Cortesía.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

| Fuente: Rotafono

Robo de equipaje Deportaciones en Estados Unidos 2025 Rotafono Grupo Aéreo Nº 8 Callao Robo de tarjetas de crédito
