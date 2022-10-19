menu
Callao: peruanos llegaron a territorio nacional luego de estar varados por protestas en Bolivia [VIDEO]

Rotafono de RPP | Dos grupos de ciudadanos peruanos fueron trasladados desde Bolivia hasta el país tras estar varados varios días y aún falta un tercer grupo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Hace algunos días, la peruana Lizbeth Flores Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que estaba varada junto con sus familiares en La Paz.
El segundo grupo de peruanos varados en Bolivia llegaron hoy, martes 13 de enero a Lima luego de pasar momento de angustia en La Paz debido a las protestas realizadas por pobladores de la zona que rechazan la eliminación del subsidio a los combustibles. 

Después de días de intriga, ciudadanos nacionales fueron trasladados desde la capital boliviana en un avión Avión Boeing 737-500 de la Fuerza Aérea del Perú, que hizo una parada en el distrito de la Joya, en la región Arequipa para recargar combustible y, una vez realizado ello, arribaron a territorio peruano en la mañana.

Este vuelo trasladaba a 38 peruanos; entre ellos, 14 hombres, 20 mujeres y cuatro menores de edad que aterrizaron en el Grupo Aéreo Número 8 en el Callao y fueron recibidos por el embajador Pedro Bravo, quien es el Director General de Comunidades en el Exterior y Asuntos Consulares.

Cabe resaltar que este último lunes hubo un primer grupo de 34 ciudadanos peruanos que fueron trasladados de La Paz vía terrestre, luego llegaron hasta a la ciudad de Desaguadero y, posteriormente a Juliaca, en suelo nacional. 

Peruanos pidieron ayuda a través del Rotafono 

Sin embargo, aún hay una pequeña cantidad de peruanos que todavía se encuentran en la capital de Bolivia. Mientras tanto, la Cancillería realiza los trabajos y coordinaciones correspondientes para trasladar a los compatriotas lo antes posible al país. 

Hace algunos días atrás, Lizbeth Flores Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que estaba varada junto con sus familiares en La Paz desde el pasado 5 de enero, debido a las protestas sociales que se registran contra el gobierno del vecino país por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Katherine Medina Rondón, docente universitaria, estaba en el distrito de San Miguel, en La Paz, y estuvo varada desde el anterior martes 6 de enero. 

“Ya no tenemos recursos para continuar con nuestra estancia en La Paz, solicitamos apoyo a la embajada peruana y a la Fuerza Aérea para que puedan transportarnos de La Paz a Desaguadero o Puno”, afirmó. Actualmente, ella ya se encuentra en Perú

protestas Bolivia Callao peruanos varados Rotafono
