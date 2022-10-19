Callao: peruanos llegaron a territorio nacional luego de estar varados por protestas en Bolivia [VIDEO]

El segundo grupo de peruanos varados en Bolivia llegaron hoy, martes 13 de enero a Lima luego de pasar momento de angustia en La Paz debido a las protestas realizadas por pobladores de la zona que rechazan la eliminación del subsidio a los combustibles.

Después de días de intriga, ciudadanos nacionales fueron trasladados desde la capital boliviana en un avión Avión Boeing 737-500 de la Fuerza Aérea del Perú, que hizo una parada en el distrito de la Joya, en la región Arequipa para recargar combustible y, una vez realizado ello, arribaron a territorio peruano en la mañana.

Este vuelo trasladaba a 38 peruanos; entre ellos, 14 hombres, 20 mujeres y cuatro menores de edad que aterrizaron en el Grupo Aéreo Número 8 en el Callao y fueron recibidos por el embajador Pedro Bravo, quien es el Director General de Comunidades en el Exterior y Asuntos Consulares.

Cabe resaltar que este último lunes hubo un primer grupo de 34 ciudadanos peruanos que fueron trasladados de La Paz vía terrestre, luego llegaron hasta a la ciudad de Desaguadero y, posteriormente a Juliaca, en suelo nacional.

