Servicios públicos

Callao: piden adelantar cita para que adulta mayor logre operarse en el Hospital Negreiros

Rotafono de RPP | Jhon Edgar Vasquez Bernabé pide ayuda, debido a que teme a que vencerán los exámenes realizados por su madre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jhon Edgar Vasquez contó que su madre inició sus exámenes pre quirúrgicos en el mes de julio.

Jhon Edgar Vasquez contó que su madre inició sus exámenes pre quirúrgicos en el mes de julio.

Jhon Edgar Vasquez Bernabé se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su madre, Petronila Bernabé Palacios, quien necesita adelantar una cita en la especialidad de anestesiología, para luego ser operada para que le extirpen un tumor en el riñón izquierdo, en el Hospital Negreiros.

Vasquez Bernabé contó que su madre inició sus exámenes prequirúrgicos en julio y, ya faltando poco para culminar todos los exámenes, específicamente con el anestesiólogo, le indicaron que la cita será todavía en noviembre.

Jhon pide ayuda, debido a que teme a que vencerán los exámenes realizados por su madre.

“Pasa que para esta fecha pone en riesgo su vida, porque ahora el tumor mide diez centímetros, aproximadamente, según las tomografías que saqué. (...) Estaba esperanzado que ya la operen este fin de mes, aproximadamente”, afirma Jhon.

Jhon Edgar Vasquez Bernabé pide ayuda a las autoridades del Hospital Negreiros, a fin de que puedan adelantar la cita con la especialidad de anestesiología, para que su madre pueda ser operada cuanto antes y así evitar un desgaste también emocional para la adulta mayor. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
hospital Minsa Negreiros Rotafono
