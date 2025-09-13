Callao: piden adelantar cita para que adulta mayor logre operarse en el Hospital Negreiros

Jhon Edgar Vasquez Bernabé se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su madre, Petronila Bernabé Palacios, quien necesita adelantar una cita en la especialidad de anestesiología, para luego ser operada para que le extirpen un tumor en el riñón izquierdo, en el Hospital Negreiros.

Vasquez Bernabé contó que su madre inició sus exámenes prequirúrgicos en julio y, ya faltando poco para culminar todos los exámenes, específicamente con el anestesiólogo, le indicaron que la cita será todavía en noviembre.