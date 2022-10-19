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Callao: piden ayuda para operar a bebé con malformaciones en el corazón

Rotafono de RPP | Lizet Pérez dijo que su hija de 20 días de nacida requiere una cama UCI en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, pero la falta de una impide su traslado.
| | Laura Urbina Saldaña
Lizet Pérez hace un llamado al Ministerio de Salud para agilizar el traslado de su bebé al INSN San Borja en Lima.

Lizet Pérez hace un llamado al Ministerio de Salud para agilizar el traslado de su bebé al INSN San Borja en Lima. | Fuente: Rotafono

Desde el Callao, Lizet Pérez Basallo, de 34 años, solicita el apoyo para su hija, una bebé de 20 días de nacida, quien necesita una urgente cirugía debido a que padece de malformaciones en el corazón

Lizet Pérez dijo que su bebé requiere una cama UCI en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, del Ministerio de Salud, para que se realice una intervención quirúrgica que permita salvarle la vida.

Aunque el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja ya aceptó el caso mediante teleconsultas, la falta de una cama UCI impide su traslado, según dijo la madre de familia. 

“Por favor, como madre de familia pido que me ayuden a poder conseguir una cama UCI para mi hijita para que la puedan operar. Que el Ministerio de Salud pueda habilitar una cama UCI para que a ella la puedan operar en el Instituto Nacional de Salud del Niño”, expresó.

La recién nacida se encuentra internada en el Hospital Daniel Alcides Carrión, administrado por el Gobierno Regional de Callao, desde que nació el 11 de abril. La menor permanece estable gracias a un medicamento prestado, el cual está por agotarse en el establecimiento de salud, situación que preocupa a la madre.

“A ella la tienen con la prostaglandina que ya también se le va a acabar en tres días y el Hospital Carrión no tiene ese medicamento”, advirtió Lizet.

Lizet Pérez hace un llamado al Ministerio de Salud para agilizar su pronto traslado al establecimiento de alta complejidad a fin de que la operen y reciba un tratamiento adecuado.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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